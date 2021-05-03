Didim'de tatil köyü kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası, (TES-İŞ) Aydın ili Didim ilçesinde bulunan, toplam 105.570 metrekare brüt alanlı ve Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı oteli (tatil köyü) kiraya verecek.



İhale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.

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