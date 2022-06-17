Doğa turizminde yeni rota: Orhaneli

Esra ÖZARFAT (BURSA)

Bursa’nın merkezinden sadece 40 dakika uzakta bir soluk alma noktası Orhaneli ilçesi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, turizm konusunda heyecanlı ve ilçenin potansiyeline inanıyor. İlçeyi ‘Doğanın ve doğal insanların şehri’ olarak tanımlayan Ali Aykurt, bu alandaki çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi’ni oluşturduk. Bu alanda kır evleri, bungalowlar, karavan ve çadır kamp alanı düzenlemelerimiz tamamlandı. İnsanlar Orhaneli’ne gelip harika bir hafta sonu geçirebilirler. Çınarcık Barajı’na giden çayımızda özel botlarla, rehberlerle birlikte, aileleriyle birlikte unutulmaz günler geçirebilirler. Tamamen doğal ürünler ile hazırlanan yemeklerimizi tattıktan sonra orman yürüyüşleri yaparak dinlenebilirler. Bursa’dan çıkıp 40 dakika sonra harika orman ve doğa atmosferinde kanyon yürüyüşleri, rafting programları, bungalov konaklamaları yapmak mümkün.”

Yabancı turistler raftinge geliyor

Geçen yıl açılan ve 8,5 kilometrelik, 12 rapitten oluşan Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru’nun gerek yurt içi gerekse yurt dışından ciddi bir talep gördüğünü anlatan Ali Aykurt, Bursa ve Marmara Bölgesi’nin ilk rafting parkuru olduğunun altını çiziyor. Bugüne kadar yerli ve yabancı çok sayıda maceraseveri ağırladıklarını aktaran Aykurt, şunları söylüyor: “Bugüne kadar ülkemizin çok farklı şehirlerinden misafirlerimizi ağırladık. Ayrıca bin 500’e yakın yabancı turist rafting için ilçemize geldi. Bu sene de hem Kuveytli hem Bahreynli turizm firmalarıyla anlaşmalar yaptık. Bursa ve Orhaneli’nin tanıtılması noktasında çok güzel etkinlikler olacak. Rafting diyoruz ama altını da doldurmaya çalışıyoruz. Hemen yanı başına 15 tane bungalov ev, misafirhane ve restoran yaptık. Yakında hizmete girecek. Bu evlere 30 adet daha ilave edeceğiz. Ben bu sporu gençlerimizin yanı sıra yetişkin insanlarımızın da yapabileceği güzel bir spor dalı olarak görüyorum. Herkesin denemesini arzu ediyorum.” Öyle ki Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru, önümüzdeki yıl Dünya Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya da hazırlanıyor.

‘Zayıflama Köyü' kurulacak

Ali Aykurt, Türkiye'nin ikinci ‘Zayıflama Köyü’nün de Orhaneli’nde kurmak istediklerini aktarıyor. “Orhaneli’ne bağlı Göynükbelen ile Dağgüney mahalleleri arasında 950 rakımlı, içerisinde doğal suyu olan 28 dönümlük arazi üzerine kurulacak ‘Zayıflama Köyü’ içerisinde bir gölet, 45 adet ev ile ortak kullanım alanı ve restoranı ile planlandı. Zayıflamak isteyenler ise 10-15-20 seanslar halinde doktor eşliğinde programa katılabilecek. Bu proje Türkiye'de ikinci olacak.” Ayrıca belediye eliyle Sadağı Kanyonu’na adını veren Sadağı Köyü’nün yakınlarında 17 adet villa inşa edilecek. Ali Aykurt bu girişimi ise şöyle anlatıyor: “Şehirde yaşayıp da toprakla haşır neşir olmayı seven insanları buraya çekeceğiz. Dikkat çekmemiz gereken önemli şeylerden biri de Orhaneli artık Bursa’nın çok yakınında ve yaşanabilecek çok güzel bir yer. Kırsal turizmin gelişmesi adına özel sektöre yaptırdığımız projeler de var. Özel sektör tarafından Deliballar Köyü’nde 60 adetlik bungalov projesi var. Yine aynı yerde bir butik otel projemiz bulunuyor. Planlanan diğer yatırımlarla ilçemizde konaklama ihtiyacı fazlasıyla karşılanmış olacak.”

İlçenin kadınları da ekonomiye dahil

İlçede kurulan Beyce Kadın Kooperatifi de ürettiği reçel, salça, ekmek, peynir, zeytin gibi doğal ürünlerin satışını yapıyor. Belediye tarafından kendilerine ayrılan 6 dönümlük arazide üretim yapan kadınlar, aynı zamanda e-ticarette de etkin. Kooperatifin bir e-ticaret sitesinde 27 adet ürünü satışta.