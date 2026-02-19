Dolandırıcılıkla suçlanan acente sahiplerine sektörden 23 yıl men cezası

İngiltere’de 130 yıllık geçmişe sahip seyahat acentesi Baldwins Travel, ortaya çıkan büyük dolandırıcılık skandalının ardından kapatıldı.

Mahkeme kararıyla hapse mahkûm edilen eski sahipler, şimdi de seyahat sektöründe uzun yıllar görev almaktan men edildi. Yetkililer, şirketin faaliyetlerini "dolandırıcılık" olarak tanımladı.

1891 yılına kadar uzanan geçmişiyle bilinen Baldwins Travel, 2021 yılında Inc & Co Group adlı yatırım şirketi tarafından satın alındı.

Ancak yeni sahiplerin yönetimi altında şirket ciddi finansal usulsüzlükler ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

14 milyon sterlinden fazla varlığı kaçırmaya çalıştılar

2025 yılında Londra Yüksek Mahkemesi, şirketin varlıklarının kontrol altına alınmasına karar verdi ve acente resmen kayyum yönetimine devredildi.

Mahkeme, şirketin yeni sahipleri Scott Dylan, David Antrobus ve Jack Mason’ın, devam eden soruşturma sırasında 14 milyon sterlinden fazla varlığı yurt dışına kaçırmaya çalıştığını tespit etti.

Bu durum, mahkeme kararına itaatsizlik olarak değerlendirildi ve üç yönetici 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma ayrıca, yöneticilerin karmaşık şirket yapıları üzerinden yaklaşık 13,9 milyon sterlini farklı şirketlere aktardığını ortaya çıkardı. Bu işlemler sonucunda alacaklıların toplam zararı 52 milyon sterlini aştı.

Sahiplerine uzun süreli sektör yasağı getirildi

İngiltere İflas Servisi, eski yöneticilere seyahat sektöründe görev almalarını yasaklayan yeni yaptırımlar uyguladı. Scott Dylan’a 13 yıl, David Antrobus’a 10 yıl seyahat sektöründe yönetici olma yasağı getirildi. Böylece toplam sektör yasağı süresi 23 yılı buldu.

Karmaşık bir dolandırıcılık ağı

İngiltere İflas Servisi Baş Araştırmacısı Victoria Edgar, Baldwins Travel’ın faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Edgar, şirketin köklü marka itibarını kullanarak müşterileri ve yatırımcıları yanıltan bir sistem kurduğunu belirtti.

Yetkililere göre şirket, tatil paketleri satma bahanesiyle yürütülen karmaşık bir dolandırıcılık ağı oluşturdu. Kapatılmadan önce Baldwins Travel, İngiltere genelinde 11 şubeyle faaliyet gösteriyordu.

Şirket, Avrupa şehirlerinin yanı sıra Las Vegas ve Dubai gibi popüler tatil destinasyonlarına paket turlar satıyordu.

Ancak mali usulsüzlükler nedeniyle şirket, İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği’nden (ABTA) çıkarıldı ve faaliyetleri tamamen durduruldu.

Hapis cezası alan yöneticilerden biri erken tahliye edilirken, diğer iki yönetici hakkında yakalama kararı çıkarıldı.