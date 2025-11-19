Dubai Havalimanı 9 ayda 70 milyon yolcuya ulaştı

Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), 2025’in üçüncü çeyreğinde 24,2 milyon yolcu ağırlayarak 65 yıllık tarihinin en yüksek üç aylık trafiğine ulaştı. Yılın ilk dokuz ayındaki toplam yolcu sayısını 70,1 milyona taşıdı ve geçen yıla göre yüzde 2,1 artış sağladı.

Aynı dönemde uçak hareketleri de artış gösterdi. DXB, ilk dokuz ayda 336 bin uçuşa ev sahipliği yaptı; bu rakam yıllık bazda yüzde2,7 artış anlamına geliyor. Uçak başına ortalama yolcu sayısı ise 213 oldu.

DXB’nin en büyük yolcu pazarlarını Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Pakistan ve ABD oluşturdu.