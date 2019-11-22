Dünyaca ünlü şef Sanguedolce İtalyan mutfağını tanıttı

22 Kasım 2019

İtalya ve Türkiye arasında gastro-ekonomi ve gastro-turizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için bir önemli bir adım daha atıldı.

Eylül ayında dünyaca ünlü Şef Samuele Beccaro'nun katıldığı etkinliğin ardından bir başka ünlü İtalyan şef olan Tommaso Sanguedolce de İstanbul'a geldi. Beccaro, ‘’İstanbul’da Puglia Lezzetleri’’ sunumuyla Puglia bölgesinin özel tatları ve gastronomi geleneğine odaklanarak İtalyan mutfağının önde gelen özelliklerini tanıttı.

170 öğrenciye konferans verdi

Etkinliklerin gerçekleştiği 18-22 Kasım haftası ayrıca tüm dünyada aynı anda ‘’IV. Settimana della Cucina İtaliana nel Mondo’’ yani “4. Uluslararası İtalyan Mutfağı Haftası” Castello di Ugento’nun Executive şefi ve Puglia Culinary Center eğitmeni olan Şef Tommaso Sanguedolce da İstanbul ziyareti sırasında dün MSA (Mutfak Sanatları Akademisi)’da verdiği eğitim ile iki ayrı seansta 170 kadar öğrenciye show-cooking eşliğinde bir konferans düzenlendi.

Gaiani: İki ülke ilişkileri açısından çok olumlu

Etkinlikler hakkında açıklama yapan Büyükelçi Massimo Gaiani şu açıklamaları yaptı:



"İçinde bulunduğumuz Venedik Sarayı, hem çok uzun hem de köklü ilişkilere sahip iki ülkenin tarihini yansıtması açısından hem de bugün iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz durumu yansıtması açısından önemli. İtalya ve Türkiye açısından turizm ve yeme içme konusunda başlattığımız iş birliğinin iki ülke arasındaki turizim ve ticaretin gelişmesi açısından çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum”

Dilek Bil: Ticari ve kültürel ilişkilere katkıda bulunacak

KAGİDER eski başkanı Dilek Bil ise konuşmasında, sivil toplum çalışmalarının sürdürülebilir kalkınma odaklı olduğunun altını çizdi. İki ülke arasından ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde katkıda bulunması açısından “İstanbul Delegation of Accademia Italiana della Cucina” çatısı altında çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bil, çalışmaların güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Programı İtalyan Mutfak Akademisi organize ediyor

İtalyan gıda-tarım sektörü ve kaliteli mutfağını yurt dışında tanıtmayı ve yapılacak işbirlikleri ile ülkeler arası ticareti arttırmayı amaçlayan program, İtalya Ankara Büyükelçisi ve İtalyan gastronomi geleneğini korumayı amaçlayan Massimo Gaiani ve Accademia Italiana della Cucina (İtalyan Mutfak Akademisi) kültür derneği Başkanı Dilek Bil tarafından organize ediliyor.

İtalya, hem turizmde hem de önemli bir kolu olan gastronomide ciddi bir tecrübe ve birikime sahip olmasında 1953 de kurulan ve İtalyan Kültür Bakanlığına bağlı, Accademia Italiana della Cucina ağı içerisindeki en büyük delegasyon olan “İstanbul Delegation of Accademia Italiana della Cucina” nın payı çok büyük. Türkiye Delegasyonunun Başkanlığını Dilek Bil’in yaptığı Accademia Italiana della Cucina (İtalyan Mutfak Akademisi) kültür derneğinin ana hedefi de bu başarı ve birikimin Türkiye ile paylaşılarak Türk turizmine, dolaysıyla Türk ekonomisine katkıda bulunuyor.

Eylül ayında Beccaro'yu ağırlamıştı

Geçtiğimiz eylül ayında atılan ilk adımla gündeme getirilmişti. 17 Eylül'deki etkinlikte, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani ve Accademia İtaliana della Cucina İstanbul Başkanı Dilek Bil, dünyaca ünlü Şef Samuele Beccaro'yu Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı’nda ağırlamıştı.