Elite World Hotelleri 12. otelini Kuşadası’nda açtı
Elite World Hotelleri, 12. otelini Kuşadası’nda açtı. Elite World Kuşadası’nın Ege Bölgesi’ndeki ilk otelleri olduğunu söyleyen Elite World Hotels and Resorts CEO’su Orkun Petekçi, otelin franchise modeli ile işletileceğini belirtti.
Özlem SARSIN
Otelin tadilatı için 8 milyon euro harcama yapıldığını belirten Petekçi, “Çok yakın zamanda da yeni açılışlar, yeni imzalar atacağız. Kuşadası Ege Bölgesi’ndeki ilk otelimiz. Bu da bizim Türkiye’deki 7 bölgeye otel açma hedeflerimizden bir tanesini daha hayata geçirdiğimizi gösteriyor.
''Bu yıl yüzde 65 doluluk ile kapanacak''
Otelimiz yaklaşık 8 aylık bir tadilat sürecinden geçerek tamamen yenilendi. 136 oda, kongre salonları, konsept restoran ve bar, Ege’nin yöresel lezzetleri ile konuklarımızı ağırlamaya hazırız” dedi. Kuşadası’nın yılın 12 ayı yaşayan bir bölge olduğuna dikkat çeken Petekçi, Elite World Hotels Kuşadası’nın da 12 ay boyunca hizmet vereceğini belirtti.
Hem yaz hem de kültür turizmi için dünyanın pek çok köşesinden gelen turistlere hizmet vermeye hazır olduklarını belirten Petekçi, yerli turistin de bölge de önemli bir ağırlığı olduğunu vurguladı. 2024'ün açılış yılı olması nedeni ile yılı yüzde 65 doluluk oranı ile kapatacaklarını söyleyen Petekçi, kurban bayramında hizmet veren Elite World Kuşadası’nın yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.
Turizm sektöründe yaşanan sıkıntılara da değinen Petekçi, maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini ifade ederek, “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de personel konusu kanayan bir yara haline geldi. Ciddi anlamda personel bulmak ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Kovid ile birlikte insanların çalışma anlayışı değişti. Yeni nesil de bizim gibi zor mesleklere mesafeli. Bu sorunun çözümü maalesef bizlerin elinde değil” diyerek sözlerine son verdi.
Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ise, 50 yıllık deneyimleri ile Elite World otellerinde Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sergilediklerini söyledi. Elite World Hotels Kuşadası’nın önemli bir destinasyon olduğunu belirten Bezaroğlu, “Burası büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek adına önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.
Kuşadası gibi önemli bir turizm destinasyonunda otel açarak bu kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz var. Kararlı adımlarla ilerliyoruz hedeflerimize” dedi. Kuşadası’nda dünyanın çok farklı yerlerinden turist ağırlayabileceklerini belirten Bezaroğlu, “Burada pazar çeşitliliği var. Kuşadası Limanı’nın sağladığı avantajlar, tarihi ve kültürel varlıkları ile turizmin parlayan bir yıldızı olmaya devam edecek” diye konuştu.