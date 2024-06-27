Elite World Hotelleri 12. otelini Kuşadası’nda açtı

Özlem SARSIN

Otelin tadilatı için 8 milyon euro harcama yapıldığını belirten Petekçi, “Çok yakın zamanda da yeni açılışlar, yeni imzalar ataca­ğız. Kuşadası Ege Bölgesi’n­deki ilk otelimiz. Bu da bizim Türkiye’deki 7 bölgeye otel açma hedeflerimizden bir ta­nesini daha hayata geçirdiği­mizi gösteriyor.

''Bu yıl yüzde 65 doluluk ile kapanacak''

Otelimiz yaklaşık 8 aylık bir tadilat sürecinden geçe­rek tamamen yenilendi. 136 oda, kongre salonları, kon­sept restoran ve bar, Ege’nin yöresel lezzetleri ile konuk­larımızı ağırlamaya hazırız” dedi. Kuşadası’nın yılın 12 ayı yaşayan bir bölge olduğu­na dikkat çeken Petekçi, Eli­te World Hotels Kuşadası’nın da 12 ay boyunca hizmet ve­receğini belirtti.

Hem yaz hem de kültür turizmi için dünyanın pek çok köşesinden gelen turistlere hizmet ver­meye hazır olduklarını belir­ten Petekçi, yerli turistin de bölge de önemli bir ağırlığı ol­duğunu vurguladı. 2024'ün açılış yılı olması nedeni ile yılı yüzde 65 doluluk oranı ile kapatacaklarını söyleyen Petekçi, kurban bayramında hizmet veren Elite World Ku­şadası’nın yüzde 100 dolulu­ğa ulaştığını belirtti.

Turizm sektöründe yaşanan sıkıntı­lara da değinen Petekçi, ma­liyetlerin her geçen gün yük­seldiğini ifade ederek, “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de personel konusu kanayan bir yara ha­line geldi. Ciddi anlamda per­sonel bulmak ile ilgili sorun­lar yaşıyoruz. Kovid ile birlik­te insanların çalışma anlayışı değişti. Yeni nesil de bizim gibi zor mesleklere mesafeli. Bu sorunun çözümü maale­sef bizlerin elinde değil” diye­rek sözlerine son verdi.

Elite World Hotels Yöne­tim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ise, 50 yıllık dene­yimleri ile Elite World otel­lerinde Türk misafirperver­liğini en iyi şekilde sergile­diklerini söyledi. Elite World Hotels Kuşadası’nın önemli bir destinasyon olduğunu be­lirten Bezaroğlu, “Burası bü­yüme hedeflerimizi gerçek­leştirmek adına önemli bir ki­lometre taşını temsil ediyor.

Kuşadası gibi önemli bir tu­rizm destinasyonunda otel açarak bu kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz var. Karar­lı adımlarla ilerliyoruz hedef­lerimize” dedi. Kuşadası’nda dünyanın çok farklı yerlerin­den turist ağırlayabilecekle­rini belirten Bezaroğlu, “Bu­rada pazar çeşitliliği var. Ku­şadası Limanı’nın sağladığı avantajlar, tarihi ve kültürel varlıkları ile turizmin parla­yan bir yıldızı olmaya devam edecek” diye konuştu.