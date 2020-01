EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

04 Ocak 2020

24. EMITT Turizm Fuarı, 30 Ocak-2 Şubat 2020'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. EMITT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Fuarda, turizm sektörünün pazarlama ve hizmet boyutlarında dijitalleşmesi sürecine ağırlık verilirken, ziyaretçiler çok sayıda teknolojik gösteriye de şahit olacak. HTC Vive iş birliğiyle her günün temasına özel VR içerikleriyle, turizm profesyonelleri Sanal Gerçeklik teknolojisinin etkin kullanımını deneyimleyebilecek ve teknoloji sohbetlerine katılabilecek.

Sanal Mona Lisa Sergisi

VR teknolojisi aracılığı ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği sanal sergi Mona Lisa: Beyond The Glass, EMITT’in en ilgi çekici etkinliklerinden biri olacak. VR teknolojisi, müzeler için duvarlarının içindeki ve dışındaki insanlara ulaşmanın yeni bir yolu haline dönüşüyor. Louvre Müzesi tarafından gerçekleştirilen ilk sanal gerçeklik deneyimi Mona Lisa: Beyond the Glass Sergisi, Türkiye’de ilk defa EMITT Turizm Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi, ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanlarının arasında ahşap panelin dokusunu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunacak. Louvre Müzesi’nin ve Mona Lisa’nın teknolojiye taşınması, dijitalleşmenin turizmde oynadığı kilit role ışık tutacak.

Göbeklitepe ve Everest Tırmanışı EMITT’te deneyimlenebilecek

Fuarın 3’üncü gününde VR teknolojisi ile bu seferki durak, dünyanın en eski kült yapılar topluluğu olarak tarihe geçen Göbeklitepe olacak. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi üzerine bu destinasyon, 1 Şubat Cumartesi günü, “Tarihi Değiştiren Göbeklitepe ile Turizmi Dönüştürmek Mümkün mü?” başlığıyla konferans sahnesinde mercek altına alınacak.

Offline ve online dünyanın iç içe geçtiği, Şanlıurfa ilinin tanıtımına katkıda bulunacak bu deneyim sonrasında bir diğer VR deneyim adresi dünyanın en yüksek tepesi Everest. Katılımcılar, Everest VR ile zirvede neler olduğunu gerçekçi ve etkileyici görseller eşliğinde keşfetme fırsatına sahip olacak. Zirve deneyimini paylaşmak isteyen katılımcılar, ana kampta tırmanış için hazırlıklarını yapıp tehlikeli Khumbu Buzulu’nu geçip 4’üncü Kamp’ta geceleyip risklerle dolu Hillary Step kayalıklarını tırmandıktan sonra Everest’in zirvesini fethedebilecek.

Katılımcılarına ayrıca, Google Earth VR ile Tokyo’nun kalabalık caddelerinden Roma’da tarihi Kolezyum’a, tüm dünyayı adeta İstanbul sokaklarında yürüyormuşcasına dolaşma ve dijital olarak deneyimleme fırsatı sunacak EMITT Turizm Fuarı, teknoloji destekli kullanıcı deneyiminin önemine ve dijitalleşmenin turizm sektörüne katkılarına dikkat çekecek.

Sanal gerçeklik teknolojisini farklılaştırma ve daha gerçekçi görüntüler elde etme yolundaki çalışmanın ürünü olan Uzaysal Fotogrametri (fotoğraflı haritacılık) tekniğiyle, EMITT ziyaretçileri, Köln Katedrali’ni ziyaret edip müze ziyaretçilerinin bile giremediği alanları deneyimleyebilecek. Prestijli South by Southwest (SXSW) festivalinde ödül kazanan ekibin elinden çıkan bu iş, tüm teknoloji ve seyahatseverlerin ilgi odağı olacak.

Her yıl olduğu gibi 24’üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT, turizm sektörünün yeni gündem maddelerinin tartışıldığı bir platform olma misyonunu da sürdürmeye devam ediyor.Tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerikler ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdüren EMITT Turizm Fuarı, Turizm 4.0 başta olmak üzere, dijitalizasyon, online satışlar ve dijital pazarlama konularını uzmanları ile, örnek vakaların ışığında detaylı şekilde konuşma fırsatı sunacak.

EMITT’de yoğun bir etkinlik programı bulunuyor

Her yıl olduğu gibi 24’üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT, geçen yıl 94 ülkeden 5 bin 620 katılımcı ve 57 bin 470 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.Rekor katılım beklenen EMITT 2020’de de TTYD, TÜROFED, TÜRSAB gibi sektöre yön veren kurumların ağırlanacağı Başkanlar Forumu’nda turizm sektörü tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Hüseyin Baraner moderatörlüğünde “Turizme Damga Vuran Global ve Yerel Trendler” incelenirken, HotelRunner Kurucu Ortak’ı Arden Agopyan moderatörlüğünde “Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırma Yöntemleri” üzerinde durulacak. Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Özbilgi moderatörlüğünde ise Gezgin Elvin Levinler, Bülent Hacıömeroğlu ve Seyahat Yazarı Sevil Mert “Influencerlar Geçici Bir Heves mi, Etkili Bir Çözüm mü?” başlıklı oturuma imza atacak.