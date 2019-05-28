Endonezya’da Bursa rüzgarı esti

28 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Türkiye’yi ve Bursa’yı her alanda etkin projelerle yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam eden Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Jakarta kentinin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Senayan City Mall’da düzenlenen etkinlikte boy gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi konservatuarından sanatçıların da eşlik ettiği organizasyonda Türk müziğine yoğun ilgi duyan Endonezyalılar hat sanatı çalışmalarını da dikkatle izledi.

Etkinlikte Kültür Turizm Bakanlığı’ndan Begüm Soysal, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nden Anıl Bayık, Endonezya’da etkin iş yapan acentelere Türkiye ve Bursa’yı anlatan ayrıntılı bir sunum yaptı.