Enerjisini güneşten alıp, atığını dönüşüme gönderiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTCC) verilerine göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 11'i turizm faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2050 yılında ise bu oranın iki katına yani yüzde 22’ye çıkması bekleniyor. Bu durum, sürdürülebilir turizm kavramının önemini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yeşil enerjiye yönelerek özel olarak güneş paneli tasarlayan Gloria Hotels & Resorts, bu yıl itibarıyla kullandığı enerjinin tamamını güneşten elde etmeye başladığının bilgisini paylaştı. Misafirlere sundukları konforlu ve lüks konaklama deneyimini sürdürürken, aynı zamanda gezegenin geleceğine olan sorumluluğu da yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir, “Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle iklim değişikliği ile mücadelede üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Yüzde 10 enerji tasarrufu sağladık”

Oteldeki su ve elektrik tasarrufuna yönelik uygulanan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Elif Özdemir, “Gloria Hotels & Resorts 2020 – 2022 yılları kıyaslandığında yüzde 46 oranında su tasarrufu, yüzde 10 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Otellerimizde yaptığımız sürekli iyileştirme çalışmaarında bu tasarruf oranlarını daha yukarıya çıkarmak için teknik alt yapısal şartlar sağlanmaktadır. Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici ‘Çevre Dostu Kartı’ yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz. Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanıyoruz” diye konuştu.

Aydınlatma, zamanlayıcılarla kontrol ediliyor

Tesis içindeki birçok alanın, gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn edildiği bilgisini veren Elif Özdemir, “Tesis dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmekte. Otellerimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmak amacıyla akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmakta. Çevre konusundaki hassasiyet ve su tasarrufunu destekleyen yenilikler arasında jakuzi yerine geniş kabinli banyolar ve enerji kullanımını verimli hale getiren hareket sensörleri yer alıyor. Aydınlatma sistemlerinden klima kullanımına kadar tamamı yüksek teknolojik, akıllı oda sistemiyle dizayn edilen odalarda güvenliği artırmak için kullanılan hareket sensörleri bulunuyor. Odadan belli bir saat boyunca herhangi bir hareket sinyali alınmadığında bu sensörler resepsiyona otomatik uyarı iletebiliyor” ifadelerinde bulundu.

Yüzde 20 karbon azaltımı hedefleniyor

Oteldeki emisyon miktarının düzenli olarak hesaplandığının altını çizen Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir, “2023 yılı için dört otel ve bir Golf Club için 20 bin ton emisyon salımı hesaplanmıştır. 2028 yılına kadar yüzde 20 daha az karbon emisyonu yaratmayı hedefliyoruz. Golf sahalarımızda hava koşullarını algılayarak, otomatik olarak çalışan sulama sistemleri kullanılmaktayız. Geniş yeşil alanlara sahip olan tesislerimizde sulama sistemlerinde de damlama ve spring yöntemini tercih ediyoruz” dedi.

Oteldeki atıklar, geri dönüşüme gidiyor

4 otelin ‘Sıfır Atık’ belgeli olduğu bilgisini veren Özdemir, “Sıfır atıktaki amacımız atıkların kaynağında azaltılması ve kaynağında doğru ayrıştırılıp geri dönüşüp firmalarına eksiksiz teslim edilmesidir. Yani bünyemizden çıkan atıkların yerinde ayrıldığı, ilgili lisanslı işletmelere geri dönüşüm ya da bertaraf için gönderildiği belgelidir. Organik atıklar ve ambalaj atıkları sürekli olarak takip edilmekte ve kişi başı atık miktarı sürekli olarak ölçümlenmektedir. Kişi başı biyobozunur atık miktarı günlük ortalama 1.3 kg, kişi başı ortalama ambalaj atık miktarı 0,5 kg’dır. Bu miktarları azaltma yönünde çabamız her gün devam etmektedir. Meyvesebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı klor kimyasalı yerine, ozonla dezenfeksiyonu tercih ediyoruz” dedi.

Gloria Hotels & Resorts sertifikaları: Türkiye Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Travelife Gold Sertifikası Sıfır Atık Belgesi Mavi Bayrak Sertifikası LEED Gold Sertifikası İş’te Eşit Kadın Sertifikası