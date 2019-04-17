Erciyes, sezonu 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ile kapatacak

17 Nisan 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kış turizmi sezonunu nisan ayı içerisinde bitirmeyi planlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne bu yıl 2 milyon 100 binden fazla ziyaretçi geldi. Kentin dağ ve şehir otelleri 4 aylık kış sezonu içerisinde neredeyse yüzde yüz doluluk ile çalıştı. Yeni yapılacak yatırımlarla birlikte Erciyes'e harcanan bütçenin 450 milyon euro’ya ulaşması bekleniyor.

Kayseri Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Erciyes'te çok yoğun bir hareketlilik yaşandı. Sürekli artan kayakçı sayımızı bu yıl da artırmaya devam ettik. Sömestr tatili döneminde kayak merkezimizde ziyaretçi rekoru kırarak, dağ ve şehir otellerinin tamamı yüzde yüz doluluk ile çalıştı. 2019 kış sezonunda amatör kış sporcuları ve günü birlik ziyaretçileri hesaba katarsak 4 aylık kış sezonu içerisinde 2 milyon 100 bin ziyaretçiyi misafir ettik. 2019 kayak sezonunda kayakçı sayımızda geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi. Hala ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Sezonu nisan sonu gibi kapatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımların 450 milyon euro'ya ulaşması bekleniyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Master Planı kapsamında hayata geçirdiği Erciyes Kayak Merkezi, bugün uluslararası standartlara kavuştu ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline geldi. Kayseri'nin İstanbul'a olan 1 saatlik uçuş mesafesi, Erciyes Kayak Merkezi'ni yerli ve yabancı turistler açısından oldukça cazip kılıyor. İstanbul'dan uçakla Kayseri'ye gelenlerin, yaklaşık 25 dakikalık yolculuk sonrası kayak merkezine ulaşabiliyor olmasının yanı sıra, Erciyes’in Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ne yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunması da kent turizmine çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Şu ana kadar kayak merkezine yaklaşık 200 milyon euro harcandı ve bu rakamın, yaz turizmi yatırımları ve özel sektörün katkılarıyla 450 milyon euro’ya ulaşması bekleniyor.

“Erciyes’i dünya markası yapmak için çalışıyoruz”

Erciyes'i uluslararası bir marka yapma gayreti ile çalıştıklarını aktaran Cıngı, “Erciyes artık sadece yurtiçinden gelen misafirlerimize hizmet vermekle kalmayıp Kayseri’ye yabancı döviz girdisi katkısıyla da çok önemli hizmetler vermeye başladı. Aynı zamanda Dağımız Kayseri’nin kültürel ve tarihi değerlerini dünya insanına tanıtıp bir şehir markası oluşturma yönünde de çok büyük rol oynuyor.

Erciyes Master Planı’nın uygulamaya konmasından kısa süre sonra kazanılan global gelişmeleri görünce şehrimiz adına bizler de çok heyecanlanıyor ve Erciyes’i bir dünya markası yapmak için daha çok çalışıyoruz. Avrupa’daki kayak merkezleri örneğinde olduğu gibi Erciyes'i de profesyonel bir mantıkla yönetiyoruz. Son üç yıl içerisinde başlattığımız tanıtım atağı, ulusal televizyon kanallarında yaptığımız reklam ve sponsorluklarla iç turizmde çok ciddi bir artış yaşadık. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli fuarlar ve sunumlara katılarak dünya insanlarına Erciyes’in gelmiş olduğu noktayı anlatıyoruz ve camiadaki bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz.

Erciyes artık dünyada kış turizmi sektöründe önemli bir bilinirlik seviyesine ulaştı ve kış turizmi dendiği zaman artık Türkiye’de Erciyes ön plana çıkıyor. Erciyes Dağı’ndaki sağlam alt ve üst yapı, donanımlı insan kaynağımız yurt dışında Rusya, Ukrayna, Polonya başta olmak üzere farklı pazarlara açılmamıza imkân sağladı” dedi. Kentin diğer dinamikleri ise yapılacak bazı projeler ve atılacak adımlarla turizmden daha fazla pay alınacağının altını çiziyor. İş dünyasının sürekli dile getirdiği “hızlı tren ve otoyol bağlantısı” gibi projeler burada da dile getiriliyor. İş dünyası temsilcileri Kayseri'nin uluşılabilirlik noktasındaki eksiklerinin giderilmesi ile Erciyes'in kent ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını dile getiriyor.

ERCİYES'İN TURİZME KATKISI İÇİN KİM, NE DEDİ?

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:

“Bölgemizde yapılan turizm harcamalarının önemli bir kısmı bölge halkına gelir olarak yansıyor. Ayrıca sadece yaz aylarında değil yılın diğer aylarında da işsizliği azaltarak istihdam oluşturma olanağı bölgemizin ekonomik gelişimi açısından oldukça önemli görüyoruz. Belki burada dağa çıkan turistlerin kent merkezine daha sık inmesi adına daha farklı çalışmalar yapılırsa, şehrimize gelen turistlerin kent ekonomisine daha fazla katkı sağlamasına vesile oluruz. Kayserimizde gerek yaz turizmi gerekse kış turizmim önünün daha fazla açılması adına hızlı tren ve otoyol bağlantısı gibi projelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası yarışmalara ve olimpiyatlara Kayseri olarak birçok defa ev sahipliği yaptık. Kayseri Sanayi Odası olarak şehrimizin ve kayak merkezimizin tanıtımı adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy :

“Erciyes, her yıl katlanarak artan ziyaretçi sayısı ile şehir ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Yaklaşık 4,5 ay süren kayak sezonu ile Erciyes’in, Kayseri’ye katkısını yadsıyamayız. Özellikle son dönemlerde yoğun ilgi gören kış turizmi, sektörler arasındaki domino taşı etkisi ile ticari hayatı canlandırıyor. Ziyaretçiler, şehir merkezinde bulunan işletmelerde konaklama, kiralama, uçuş gibi hizmetler satın alıyor. Şehirden ve çevre illerden gelen ziyaretçiler dışında konaklamalı olarak gelenler sadece kayak merkezine ilgi göstermekle kalmıyor şehri keşfetmek istiyor. Şehrin tarihi dokusunu merak eden ve kültürel yapısını incelemek isteyen kayak severler; yöresel lezzetler başta olmak üzere Kayseri’yi yansıtan her şeye büyük ilgi göstererek kendilerine gezi programı oluşturuyor, bu doğrultuda alışveriş yapıyor, hediyelik eşya, Kayseri’ye özgü mahalli lezzetler olan pastırma, sucuk, mantı, kete, börek gibi ürünler alarak yerel işletmelerimize katkı sağlıyor.”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış:

“Kayseri, Türkiye’de her zaman sanayi ve ticaret şehri olarak ön plana çıktı ancak son yıllarda sanayi ve ticaretin yanına turizm sektörü de eklendi. Doğal güzelliği ve kış turizminin en gözde merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes Dağı, Kayak Merkezi konseptiyle Türkiye’nin ve dünyanın bir çok bölgesinden turistleri şehrimize getirmeyi başararak büyük bir işe imza attı. Turizm sektöründen pay almaya başlayan Kayseri, Erciyes Kayak Merkezi'nin yenilikçi ve başarılı planlaması sonucu, ticari olarak da gelen turistlerden kazanç elde eder hale geldi. Turistler, sadece dağ otellerinde değil, şehir merkezinde ki otellerde de konaklama yaparak, şehir merkezinde ki AVM’lerden tutunda restoranlara, kafelerinden tutunda küçük esnafına kadar onlarca sektörün gelirine destek sağlıyor. Özellikle pastırma ve sucuk satışları kayak sezonu olan kış aylarında da artış gösterir hale geldi.

Kayseri’den dünyaya yayılan lezzet ikilisi pastırma ve sucuk satan esnafımız, Erciyes’e gelen misafirlerin şehirden ayrılırken yanlarında pastırma ve sucuk götürdüklerini ifade ederek, Erciyes Kayak Merkezi'nin Kayseri ekonomisine olan katkısının yadsınamaz olduğunu bizlere de iletiyorlar.

Kayak merkezinin ekonomik anlamda katkısı bununla sınırlı değil. Erciyes’e birçok yerli ve yabancı işadamı da geliyor. Bu gelenler organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalarla temas kurarak ticaret yapıyorlar. Erciyes’e her inşa edilen tesis, istihdama katkı sunarken, malzemelerini Kayseri’den tedarik ederek, ticarete de canlılık getiriyorlar.”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç:

“Erciyes Kayak Merkezi bugün son teknoloji tesisleri, kayak pistleri, konaklama ve sosyal alanları ile sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli kış turizm merkezlerinden biri haline geldi ve devam eden yatırımlarla gelişimini sürdürüyor. Kış sezonu boyunca Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı turistler Erciyes Dağı'nda bulunan işletmelerimizin yanı sıra şehir merkezinde bulunan restoran, araç kiralama, konaklama ve şehrimize has pastırma, sucuk, mantı gibi ürünler satan esnaf ve sanatkarlarımıza da ekonomik olarak önemli katkılar sağlıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nin şehrimize ve esnafımıza bu denli katkı sağlaması bizleri de memnun ediyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde daha fazla uluslararası organizasyon düzenlenmesiyle yapılacak tanıtım çalışmaları ile yerli ve yabancı turist sayısının artacağını, sakin geçen kış sezonunda ekonomimizin temel taşı olan esnafımızın yüzünün daha fazla güleceğine inanıyoruz.”

Kapalı Çarşı Koruma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli:

“Erciyes'e kayak yapmaya gelen insanlara baktığımızda gelir seviyesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kişiler şehir merkezine indiğinde de şehrin kültürüne yönelik alışveriş yapmak istiyorlar. Sucuk, pastırma ve yöresel hediyeliklerin satışında bunun etkisini çok açık görüyoruz. Kapalı çarşı esnafı eskiden gurbetçiler gelsin diye yazı beklerdi, şimdi ise kayakçılar gelsin diye kışı bekliyor.”

Amalia Butik Hotel Erciyes Genel Müdürü Efe Serdar:

“Erciyes Dağı Kayak Merkezi'nin öncelikle Kayseri'nin lojistik anlamda değer kazanmasını sağlayacağına inanıyorum. Global ekonomilerde en önemli etkenlerden biri sermayenin hareket kabiliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun fiziki anlamda gerçekleşebilmesi içinde belirli koşullar gerekiyor. Öncelikle ulaşım alternatiflerinin ve sıklığının önemli koşullar olduğunu görüyoruz. Kayseri, yapısal anlamda bu sorunu gerek hava limanı, gerek kara yolları gerekse şehirleşme ile büyük ölçüde tamamlamış durumda. Fakat bu tip gelişmelerde bölgelerin konumlarını bir istasyondan öte bir merkez konumuna taşımaları ise turizm seçeneğini doğru kullanarak, bölge tanıtımını olabildiğince büyük kitlelere ulaştırabilmesi ile mümkün. Bu anlamda kayak merkezi doğru yönetimlerle ve bölge halkı tarafından bilinçli desteklerle her geçen gün cazibe merkezi haline getirecektir. Bu da bölgeye alternatif yatırım seçenekleri gelmesi açısından çok önemli bir şans olarak kabul edilmeli. Erciyes Yatırımı, henüz yeni doğmuş bir bebek gibi kabul edilmeli ve bölgedeki gelişimin heves ve arzusu, yapılmış ve yapılmakta olan doğru yatırımlar sayesinde sürekli gelişerek büyümesine devam etmeli. Fakat bu gelişim sürecinde hizmet sektörünün Türkiye gibi turizm konusunda uzun zamandır dünya çapında deneyime ulaşmış bir temsilcisi olarak, bu tecrübeyi daha önce yaşamış bölgelerden transfer etmesi gerekiyor. Bu da ancak bilinçli iş gücü ve onlara imkanlar oluşturarak bölgede kalmalarını sağlamakla mümkün kılınabilir.”

Ramada Resort Erciyes Genel Müdürü Mahmut Akay:

“Erciyes'e şimdiye kadar 200 milyon Euro kadar bir yatırım yapıldı ancak bu yatırımın 6 bin yataklı 21 otel ile 2023 yılına kadar 450 milyon Euro'ya ulaşması hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş kayak alt yapısına ve suni kar üretme sistemine sahip olmamız büyük bir avantaj. Hava şartlarının yeterli olmadığı durumlarda kar üretme makineleriyle toplamda 3 bin 500 metreküpe kadar kayak pistlerini destekleyen üretim yapılıyor ve bu sayede kayak sezonu 4 aya kadar uzatılabiliyor. Birkaç yıllık geri dönüşe bakılırsa, hizmet sektöründe ciddi anlamda kalitenin arttığını görüyoruz. Yapılan yatırımlarla yakın gelecekte tüm dünyanın ismini bileceği bir destinasyon olacağına inanıyorum. Erciyes'in bu durumu, biz hizmet sektörü yöneticilerine önemli görevler düşürüyor. Doğru yatırımlar, kaliteli hizmet ve doğru pr çalışmasıyla hedeflenen kitlenin üzerine çıkılacağına inanıyorum.”

Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Burak Aydın:

“Erciyes Kayak Merkezi, yurtiçi ve yurtdışından gelen ister amatör, ister profesyonel olsun her seviyede kayakçı ve doğa tutkununa sunan çok önemli ve yerinde bir yatırım oldu. Özellikle son yıllarda yapılan tanıtım faaliyetlerinin de katkısıyla tesislere gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor ve ilimiz ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor. Artan ziyaretçi sayısı küçük esnaftan büyük tesislere kadar herkese ekonomik faydalar sağlayacak canlılık ve dinamizmi de beraberinde getirerek, şehir ekonomisinin tarihin kesişme noktalarındaki ticaret merkezi sıfatını tekrar kazanmasını da sağlıyor. Özellikle konaklama anlamında kayak sezonunda otellerin gelirlerinin artmasında ciddi yardımda bulunan kayak merkezimiz, Kayseri’nin marka bilinirliğini de artırarak şehrin vizyonunu yükseltiyor.”

Novotel Kayseri Genel Müdürü Eray Dursun:

“Erciyes Kayak Merkezi, master plan ile birlikte kademeli olarak büyümeye ve kısa zaman içerisinde hem bölgesel hem de uluslararası pazarda tanınmaya başladı. Erciyes Kayak Merkezi'nin kente sağladığı turist sayısındaki artışı rakamlarla net şekilde görebiliriz. Yeni gelişen kayak merkezlerinde oluşum süreci tamamlanana kadar meydana gelen sistemsel sorunlar, ulaşım problemleri ve mekanik aksamalar gibi durumlar misafirlerin memnuniyetsizliğine etki eder ve tekrar ziyaret oranını düşürür. Ancak Erciyes Dağı'nda görüyoruz ki, verilen profesyonel hizmetler sayesinde özellikle yerli turistler sezon içerisinde dağı tekrar tekrar ziyaret ediyorlar. Ziyaretçi artışının her yıl devam edeceğini öngörebiliyoruz. Ayrıca Erciyes’te sadece kış aylarında değil yaz aylarında da gerçekleşen organizasyonlar dolayısıyla sezon süresi her yıl biraz daha uzuyor. Yapılan ve yapılacak yeni yatırımlarla, yakın gelecekte Erciyes’in Kayseri’ye 12 ay turist akışı sağlayacağından şüphem yok. Bu yatırım, Kayseri'de hizmet sektörüne doğrudan, turizm sektöründen beslenen alt sektörlere ise dolaylı olarak pozitif katkılar sağladı. İstihdam artışında büyük rol oynadı. Önceki yıllarda şehir otelleri için düşük sezon olarak değerlendirilebilecek kış aylarının, yatırımın ardından kademeli olarak yükselmesi de yadsınamaz bir gerçek. Erciyes'e gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ettikçe, şüphesiz ekonomik katkı da artarak devam edecek.”

Şahika Seyahat Taşımacılık Turizm Şirketi Sahibi Yücel Şahin:

“Erciyes Dağı'na yapılan yatırımların dönüşü Kayseri ekonomisine çok şey kazandırdı. Kayak yapmaya gelen yerli ve yabancı misafirler şehir merkezinde alış veriş yaparak, küçük esnafın dahi turizmden pay almasını sağladı. Kayseri bugün; ulaşımı, tesisleri, yemek kültürü, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bizlerde Şahika Turizm olarak hem şehrimizin geldiği bu çizgiden gurur duyuyoruz hem de misafirlerimizin en konforlu ve güvenilir şekilde Erciyes'e transferlerini sağlıyoruz.”

Duka Kebap Restoran Yöneticisi Ramazan Barbaros:

“Kayseri yeme içme sektöründe 10 yıllık tecrübemiz var ve ticaret odasının yanında olmamız nedeniyle şehrin ticari ve ekonomik hayatına yakından şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Gözlemlerimiz neticesinde Kayseri ticaretinin her anlamda Erciyes Dağı'ndan olumlu kazanımlar sağladığını görüyoruz. Erciyes'e gelen misafirlerimiz şehre indiğinde Kayseri ile özdeşleşmiş tatları denemek istiyorlar ve bizlerde gelen turistlerin şehirden memnun ayrılması için üzerimize düşeni yapıyoruz.”

Kemal Koçak Et Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak:

“Erciyes Kayak Merkezi'nin şehrimizin ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılarını görüyoruz. Seyahat firmalarından otellere, restoranlardan yöresel ürünler satan işletmelere kadar birçok ticari işletmeye doğrudan katkı sağladığı gibi bahse konu ticari sirkülasyonun dolaylı katkıları neredeyse tüm sektörlerde hissediliyor. Bunun dışında ilimizde ilimizden ve yurtdışından gelen konuklarımızla yapılan sosyo kültürel alışverişte şehrimiz insan profiline çok önemli katkılar sağlıyor. Kemal Koçak Et lokantası olarak, ticari hedeflerimize ulaşmamızda kış turizm merkezimizin faaliyete geçmesinin önemli katkılarını gördük. Kış sezonunda lokasyonumuz nedeni ile çok sayıda misafirimizi tesislerimizde ağırlama şansı buluyoruz.”