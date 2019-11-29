Erciyes, yabancı turistten 30 milyon dolarlık gelir bekliyor

29 Kasım 2019

Hilal SÖNMEZ

Kente gelen ziyaretçi sayısındaki artış ve Erciyes’in dört mevsim turizm merkezi olma yolundaki hedefleri özellikle otel yatırımcılarının da yönünü Erciyes’e dönmesini sağlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin master planı ile turizm merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi ile kent ekonomisi de canlanıyor.

Erciyes’in Kapadokya’ya da yaklaşık bir saatlik mesafede bulunması ile bölgede önemli bir turizm destinasyonu da hayata geçiyor. Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı şu bilgileri verdi: “Rusya, Ukrayna ve Polonya ile yaptığımız direkt charter uçuşlara Belarus da eklendi. Ayrıca direk uçuşlar dışında Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya ve Fransa gibi birçok ülkelerden de kendi imkanları ile dağımıza gelen yabancı turist sayımız her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz sene yaklaşık 7 bin civarında misafirimiz charter seferlerle gelmişken Erciyes’e kayak için gelen ve Kayseri’de konaklayan yabancı misafir sayısı 20 bine ulaştı. 2019-2020 kayak sezonunda ise 30 bin ya

bancı kayakçıyı dağımızda ağırlayacağız. Bu da sadece yabancı misafirlerimizin şehrimize 30 milyon dolarlık bir gelir bırakması anlamına geliyor. Geçtiği

miz yıl dağımızda 2 milyon üzerinde misafir ağırladık. Kayakçı sayımızda da yüzde 50’lik bir artış oldu. Bu yılda aynı şekilde artışın olacağını düşünüyoruz”.