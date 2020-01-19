Erciyes’te dört mevsim turizm hedefleniyor

19 Ocak 2020

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Erciyes Kayak Merkezi ile ulusal ve uluslararası platformlarda turizm çalışmaları yürütmeye başlayan Kayseri, yeni projeler ile kentte turizm çeşitliliği sağlamayı ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Kar garantili kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes’in, sadece kış aylarında değil dört mevsim turist çekmesi için projeler geliştiriliyor. 2019 yılını altın yıl olarak gören Kapadokya’da ise 2020 yılında ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 15 ila 20 arasında artması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kış Turizmi Master Planı çerçevesinde başlattığı yatırım çalışmalarının meyvelerini her geçen yıl daha fazla turist çekerek topluyor. Dağa yapılan yatırımların geri dönüşü, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara yapılan ev sahipliği ile alınıyor. Bugüne kadar 5'i dünya, 6'sı Avrupa olmak üzere toplam sekiz uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ne yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunmasıyla da avantajlı hale geliyor. Şu ana kadar kayak merkezine yaklaşık 200 milyon euro harcandı ve bu rakamın, yaz turizmi yatırımları ve özel sektörün katkılarıyla 450 milyon euro’ya ulaşması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve dağ yönetimi, Erciyes'i sadece kış aylarında değil dört mevsim turizm merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalarda da bulunuyor.

Erciyes’e 2019 yılında 2 milyondan fazla ziyaretçi geldi

Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Rusya, Ukrayna ve Polonya ile yaptığımız direkt charter uçuşlara Belarus da eklendi. Ayrıca direk uçuşlar dışında Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Malezya ve Fransa gibi birçok ülkelerden de kendi imkânları ile dağımıza gelen yabancı turist sayımız her geçen yıl artıyor. 2019 kayak sezonunda yaklaşık 20 bin yabancıyı Erciyes'in pistlerinde misafir ettik. Bu yıl ise charter uçuşlarla ve kendi imkanlarıyla gelen yabancı misafir sayısının 50 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl dağımızda 2 milyon üzerinde misafir ağırladık. Kayakçı sayımızda da yüzde 50’lik bir artış oldu. Bu yılda aynı şekilde artışın olacağını düşünüyoruz. Kış tatili için Moskova, Kiev, Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'yi keşfederken, bir saatlik mesafede bulunan Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşıyorlar. Ayrıca dağ ve şehir otellerinde konaklayarak Kayseri'nin mantı ve pastırma, sucuk gibi lezzetlerini tatma imkanı buluyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Dağı'na yaptığı yatırımlar ilk yıldan itibaren şehrimiz için meyvelerini vermeye başladı ve bu katkı son yıllarda çok daha belirgin hale geldi. Tüm bu özellikleri ile Erciyes şehir ekonomisine en az 100 milyon dolar katkı sağlıyor” dedi.

Kayak sezonu başladığında dağ ve şehir otelleri neredeyse yüzde yüz doluluk oranına ulaşıyor. Erciyes'e olan talebin artması ile kente yeni otel yatırımlarının da gündeme geldiğini söyleyen Cıngı, “Otel yatırım grupları Erciyes'e olan ilgilerini artırdılar. Erciyes'te özellikle yazın yapılan aktiviteler, festivaller, yüksek irtifa kampları ve şu anda hala inşası devam eden futbol sahalarımız yatırımcıların iştahını daha da kabartmaya başladı. Çünkü artık Erciyes'te sadece 4-5 aylık bir sezon olmayacak. Spor turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede Erciyes bir spor merkezi ve bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Artık onlarca ülke Erciyes'e gelip profesyonel bisiklet irtifa kampı yapıyor. Aynı zamanda sahip olduğumuz suni karlama sistemleri ile Kar Garantili Kayak Merkezi olduğumuz için daha fazla turist çekebiliyoruz” diye konuştu.

Kayseri'nin bu yılki hedefi 50 bin yabancı turist

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Turizmde de hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. 2019 yılında 23 bin civarında yabancı turisti misafir ettik. 2020 yılında bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turizmi sadece Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 ay devam eden kış turizminin dışına çıkarıp 12 ay boyunca turist çeken bir merkez haline getireceğiz. Turizm bilinci için şehrin tüm dinamiklerinin konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Markalaşma ve tanıtım için elimizden geleni yapacağız. 2020 Kayseri için turizm yılı olacak” dedi. Erciyes Kayak Merkezi ve kentte planlanan diğer turizm çalışmaları ile ilgili bilgiler de aktaran Büyükkılıç, “Altyapı çalışmalarımız olacak. Havaalanımızı büyüteceğiz. Hızlı tren projemizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Antalya, Nevşehir ve Kayseri'yi birbirine bağlayan tren yolu ile Kayseri'nin diğer kentlere açılımını sağlayacağız. Otoban bağlantılarını güçlendireceğiz. Özellikle kış sezonunda hem Erciyes hem de şehir otelleri yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Konaklama alanlarımızı artırmak için yeni otel çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunu da olgunlaştıracağız. Turizme hizmet verebilecek kalite eleman ve rehber yetiştireceğiz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne en az 100 futbol takımının geldiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“2019 Kapadokya için altın yıldı, 2020 pırlanta yılı olacak”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi’nde ise 2020 yılında 2019’a göre yüzde 15 ila 20 civarında turist sayısının artması bekleniyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, “Kış aylarında Kapadokya’yı beseleyen pazar başta Çin olmak üzere diğer uzak doğu ülkelerinden oluşuyor. Ancak sadece kış aylarını değil 2020’nin genelini temel alarak bir değerlendirmede bulunacak olursak bu yıl Çin’den gelen ziyaretçi sayısında bir miktar düşüş olacağı ve buradaki düşüşün Japonya başta olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçi artışı ile dengeleneceğini düşünüyorum. Diğer taraftan, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avustralya pazarında artış olacağını öngörüyoruz. 2019 yılında müze ziyaretçi sayımız 3.8 milyon kişiye ulaştı. 2020 yılında bu rakamın yüzde 15 ila 20 civarında artış göstermesini bekliyoruz. 2019 yılı Kapadokya için altın yıldı, 2020 pırlanta yılı olacak” dedi. Dinler, bölge için en önemli sorunun ulaşım kaynaklı sorunlar olduğunu da dile getirdi. Özellikle yaz aylarında Antalya ve Kapadokya arasında yeteri kadar uçak seferinin olmadığını belirten Dinler, “Gezmeyi seven, sadece geldiği yerde kalmak istemeyen bir turist profili görüyoruz. Bu kitlenin Antalya ve Kapadokya arasında hem havayolu hem de hızlı tren seçenekleri ile ulaşım sağlayabilmesi iki bölge içinde önemli kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.