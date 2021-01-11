Erken rezervasyon tatilciyi ikna etmedi

Pandemi öncesi yıllarda, erken rezervasyonla satışların yüzde 70’ini gerçekleştiren turizm sektörü, bu yıl birçok kampanya yapmasına rağmen umduğunu bulamadı. Sektör temsilcileri, 2021’de erken rezervasyon satışlarının yüzde 25’te kalacağını öngörüyor.

Geçen yıl turizme can suyu olan yerli turistin yeni sezonda da tesis doluluklarında belirleyici olması düşünülüyor. Turizmciler, pandeminin etkisini hesaba katarak, erken rezervasyon kampanyalarında birçok farklı seçenek sundu. Buna rağmen rezervasyonlarda istenilen rakamlara ulaşılamadı. Bu yıl tatilcilerin daha çok ‘son dakika rezervasyonu’ yapabileceğini belirten turizmciler, rezervasyonlarda ocaktan sonra hareketin artacağını tahmin ediyor.

Erken rezervasyon döneminin geçen yıl kasım ayı ortasında başladığını belirten Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, şu anda yüzlerce otel erken rezervasyon dönemi için satışa açıldığını ancak taleplerin, pandeminin yarattığı belirsizlik nedeniyle şu anda istenen seviyelerde olmadığını kaydetti.

Ancak aşı haberleriyle talepte yavaş ama sürekli artış gördüklerini ifade eden Küçükyılmaz, “Açıkçası, pandemi bütün süreçleri olumsuz etkiledi. Tatil yapmak isteyen tüketicilerin pandeminin yarattığı belirsizlikler nedeni ile kaygıları var. ‘Yeniden seyahat yasakları gelir mi, oteller açılmayabilir mi?’ gibi sorular, müşterilerimizde endişe yaratıyor. Bu da, misafirlerimizin önemli kısmını uzun vadeli planlar yapamamaya itiyor. Geçen yıl ile kıyaslandığında şu anda çok düşük talep söz konusu. Yaz sezonu yaklaştıkça, mart-nisan aylarından itibaren talebin hızla ivme kazanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ise “Pandemi öncesi yıllardaki erken rezervasyon döneminde mayıs sonuna kadar satışların yüzde 70’ini gerçekleştiriyorduk. Bu sene erken rezervasyon satışlarının yüzde 25’te kalacağını tahmin ediyoruz. Tatilciler hala temkinli. Aşı çalışmaları ile birlikte satışların da hız kazanacağını düşünüyoruz” dedi. Şu anda ödeme erteleme kampanyası misafirlerinin büyük ilgisini gördüğünü söyleyen Tonbul, bu ilginin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

Talep hazirana yoğunlaşıyor

Jolly CEO’su Mert Vardar da şunları söyledi: “Genel olarak pandemi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temizlik, hijyen ve sağlık açısından yapılan denetimleriyle 30 oda ve üzerindeki tesislere verilen Güvenli Turizm Sertifikası kapsamındaki tedbirlerle birlikte 2020’nin son aylarında kampanyamız başladı. Misafirlerimizin rezervasyon tutarının sadece %25‘ini ödeyerek tatillerini planlayabildiği ve konaklama tarihinden 72 saate kadar kalan tutarı tamamladığı, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantili ‘Yaz Erken Rezervasyon’ kampanyamız kapsamında taleplerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Rezervasyonların özellikle haziran ayının ikinci yarısından sonraki dönemler için yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz.”

Otellerde fiyatlar kısmi arttı

TATİL SEPETİ Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Oteller, artan maliyetleri nedeni ile fiyatlarını geçen seneye göre ortalama yüzde 20-25 civarında artırdı. Tabii ki, durum otel otel farklılıklar gösterebiliyor. Erken rezervasyonun bu dönemleri, indirim oranlarının en yüksek olduğu zamanlar, yüzde 50’ye varan indirimlerle müşterilerimiz bütçelerine uygun alternatifler bulabiliyor” dedi. Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş da “Şu anda analiz edebildğimiz otellerde yüzde 10 ile yüzde 35 aralığında fiyatı artışı görüyoruz. Genelde düşük tutulmuş. Görüştüğümüz oteller, eğer bekledikleri doluluğa ulaşabilirler ise sezona doğru fiyatları daha da artırabileceklerini belirtiyor” diye konuştu.