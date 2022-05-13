Erken rezervasyonda yüzde 250 artış var

Necla DALAN

Turizm sektöründe 500’den fazla acentesi, 2.500 tatil danışmanı ve web sitesiyle faaliyet gösteren Tatilbudur. com’un verilerine göre, rezervasyonlarda, bu yılın mayıs ayına kadar olan dönemde, geçen yıla göre yüzde 456, pandemi etkisinin bulunmadığı 2019 yılına göre yüzde 250’lik artış oldu. Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş, “Tedarik tarafındaki maliyet artışlarını mümkün olduğunca müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. İnsanlar yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmak istiyor. Biz de çok ciddi indirimler ve ödeme kolaylıkları sunuyoruz” dedi.

Düzenlenen toplantıda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz ile birlikte 25 yıl hedefl erini açıklayan Otruş, sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 2022 yılında 1,2 milyon kişiye hizmet sunmayı hedefl ediklerini belirten Otruş, pandemiden çıkışla birlikte insanların tatil özleminin önemli bir talep artışına neden olduğunu kaydetti. Verilen bilgiye göre, kuruluşunun 25. yılını kutlayan Tatilbudur.com, 2022 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Son 4 yılda 5 kat büyüyen, 60’a yakın ilde 500’den fazla acentesi, 2 bin 500’den fazla tatil danışmanı ve 140 milyon görüntülenmeye sahip web sitesiyle hizmet veren şirket, bu yıl 1,2 milyon misafirin tatil deneyimine aracılık etmeyi amaçlıyor. Şu anda Bodrum’da 5 yıldızlı bir resort otelin işletmesini yapan Tatilbudur.com, otel satın alarak işletmecilikte de markalaşmayı planlıyor. Antalya ve Ege’deki otellerle ilgilendiklerini bildiren Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş, “Pandemi sonrasında bu alanda yatırım yapmaya karar verdik. Temasta olduğumuz oteller var. 2023 yılında bünyemizde 3 otel olacak” dedi.

Tercih edilen paketler 8-20 bin TL arasında

Yurt dışında da hareketlenme olduğunu kaydeden Onur Otruş, şöyle devam etti: “Almanya’da Antalya destinasyonu aramaları Mart ayında 2019 yaz sezonunu, Bodrum aramaları Mart 2019’u yakaladı. İngiltere’den aramalarda da ciddi artış var. Erken rezervasyon satışlarında 8-20 bin TL arasındaki paketler ilgi görüyor. Geçen yıla göre yüzde 70 civarında bir artış söz konusu. Ortalama konaklama 5 gece. Savaş olmasa, Rus ve Ukraynalı turistler gelseydi fiyatlar yerli turist için daha yüksek olacaktı. 2022 yılında Rusya ve Ukrayna tarafında kaybedilen alanın Orta Avrupa, Almanya, İngiltere ve iç pazarla kapanabileceğini düşünüyoruz.”

Orta sınıf kalmadı, yüzde 80'i bir alt gruba düştü

Onur Otruş, 2021 yılının ikinci yarısı ve 2022 ile birlikte müşteri segmentinin değiştiğine dikkat çekti. Otruş, “B segmenti kalmadı. Yüzde 20’ye yakını A segmentine, kalan bölümü de C segmentine kaydı. Bu da insanların satın alma davranışlarını etkiledi. Talep son dakikadan erken rezervasyona kaydı” dedi.Pandeminin sektöre en büyük zararı istihdamda verdiğine işaret eden Otruş, şunları söyledi: “Sektörde zaten nitelikli personel sıkıntısı vardı. Pandemi yüzünden özellikle yeme içme ve otelcilikte çalışanlar başka sektörlere gitti. Şu anda hem otel hem acente tarafında personel bulmakta zorlanıyoruz.”