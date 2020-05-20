"Erken uçuşlar sağlık turizminde Türkiye’yi merkez yapacak"

20 Mayıs 2020

LEYLA İLHAN

Özel hastaneleri ayakta tutan sağlık turizmi 31 ülke ile bugün başlıyor. Salgın nedeniyle mart ayından bu yana sağlık turizmine kapalı olan hastaneler bugünden itibaren hasta kabul ederken, ilk etapta karaciğer, kanser gibi tedavisi ertelenmeyecek olanlara öncelik verilecek. Sac ekimi için daha sonraki süreçlerde hasta kabul edilecek. Sağlık için ilk uçağın ise ay sonunda gelmesi bekleniyor. Süreç Kamu şirketi Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Türk Hava Yolları (THY), DEİK ve Özel Hastaneler Derneği’nin (OHSAD) içinde olduğu platform tarafından yürütülecek

Hastalar charter seferleri ile getirilecek

Öncelikle hastaneler kendilerine gelen hasta taleplerini hangi geldiğine göre THY’ye bildirecek. Gerekli sayıya ulaşılınca THY o ülkeden charter seferiyle uçak kaldıracak. Güvenlik nedeniyle kapıdan vize uygulanmayacak. Hastane gelecek hastaya ilişkin bilgileri havuzdaki kurumlara bildirecek. Bu şekilde vize işlemleri kolaylıkla yapılacak. İstanbul Havalimanı ve Esenboğa havalimanları süreçte devrede olacak. Karayoluyla gelecek hastalar için ise Kapıkule ve Sarp sınır kapıları hizmet verecek. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hastanelerde tedavi almak isteyen hastalar için de sınır bölgelerinde yeni sınır kapılarının açılması bekleniyor.

Saç ekimi dışındaki alanları da öne çıkaracak

Henüz uluslararası uçuşlar başlamadan sağlık turizmi alanında seferleri öne almasının sağlık turizminde Türkiye’yi uluslararası alanda sağlık merkezi haline getireceği belirtiliyor. Özellikle bu anlamda rakibi Hindistan’dan ayrışması için avantaj sağlayacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda bugüne kadar daha kaplıca ve saç ekim merkeziyle öne çıkan Türkiye için bu süreçte ortopedi, genel cerrahi, üroloji, kardiyoloji, beyin ve sinir cerrahisi gibi alanlarda da ön plana çıkmasını sağlayacağı düşünülüyor. Salgında pek çok Avrupa ülkesinden daha başarılı olan Türkiye sağlık sisteminin artık İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinden daha fazla hasta gelmesi bekleniyor.

2023’de 5 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Güneş turizmine göre daha yüksek gelir bırakan sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önü açık görünüyor. Ortalama kişi başı 2.050-2.100 dolar elde edilen sağlık turizmi alanında Türkiye’nin attığı adımların bu yıl hastanelerin kayıplarını kapatamayacağı dillendiriliyor. Ancak 2023 yılına kadar Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği geliri 2 kat artırarak 5 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

2020 kayıp yıl olacak

Özel hastanelerin önemli bir kısmının son pandemi hastaların tedavisini tamamlayıp taburcu ettiklerini çok az hastanenin de her şeyi ayrı bölümlerde korona hastalarının tedavisini sürdürdüğünü belirten Özel Hastaneler Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, inşaatları süren pandemi hastanelerinin devreye girmesiyle de kalan diğer pek çok hastanelerin de pandemi hastanesi olmaktan çıkacağını belirtti. Böylece artık boş kalan yataklarını daha önceki gibi 2.5 milyar dolar gelir bırakan sağlık turizminde değerlendireceklerini söyleyen Bahat, “Bugün artık yeni bir atağa geçiyoruz. Böylece daha fazla yatağımızı sağlık turizminde değerlendireceğiz” dedi. Bu amaçla Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Türk Hava Yolları (THY), DEİK ve Özel Hastaneler Dernekleri’nin bir araya gelerek öncelikle tedavisi acil yapılması gereken hastaları kabul etme kararı aldıklarını belirten Bahat, “Bu kapsamda ülkelerden gelen talepleri şehir bazında THY’ye bildiriyoruz. Yarın akşam talepleri bildirmeye başlayacağız. Konsolosluklar, USHAŞ ve THY arasında bir hafta sürecek işlemler kapsamında hastaları getirecek ilk uçağın mayıs sonu haziran başı gibi gelmesini bekliyoruz” dedi. Çalışmayı duyar duymaz hemen bu alanda hizmet veren sağlık ofisleri ve ajanslarına haber verdiklerini ayrıca kendilerinin iletişim içinde oldukları hastalara bilgi verdiklerini aktaran Bahat, “USHAŞ’ın yazısıyla hastalar konsolosluklardan çok rahat sağlık vizesi alıp gelebilecek. Gelenlerin hemen havalimanında test yapılacak. Test sonucuna göre hastanelerimize getireceğiz. Aynı şekilde giderken de test yapılacak” bilgisini verdi. Bu yıl yine ağırlıkla Irak, Körfez ülkeleri, Ukrayna, Rusya, Almaya, Hollanda, Libya, Fas gibi ülkelerden hasta beklediklerini belirten Bahat, “Bu yıl diğer yıllar gibi hasta gelse de yine de kayıp yıl olacak. Ancak kamu destekleri gelirse sektörümüz 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hedefi yakalayabilir” dedi.

Hastalar havuzda biriktirilecek

Medova Hastanesi kurucu ortağı ve TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca, 20 Mayıs’ta başlayacak uygulamada belli ülkelerden belli branşlardan hastaların geleceğini kaydederek, “Belli kısıtlamalarla olsa da sağlık turizmin başlayacak olmasının gelirinin yarısına yakınını bu alandan elde hastaneler için sevindirici” dedi. Sağlık turizminin kum güneş turizmine göre 10 kat daha fazla gelir kazandırdığı aktaran Karaca, “Uluslararası uçuşlar açılana kadar oluşturulan platformda hastaneler hastalarını biriktirecek. Böylece X ülkede belli bir yoğunluk oluşunca THY charter seferleri devreye girip o ülkeye özel olarak bu yolcuları getirecek. İlk giden uçağın boş olmasından dolayı belki fiyatlar farklı olabilir. Ama THY bu konuda elini taşın altına koydu ve destek verdi. Dolayısıyla mevcut şartlarda ekonomik hale getirmesi ve uluslararası uçuşlar başlamadan yapması bir avantaj sağlayacak” diye konuştu. Pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye’nin hızla sağlık turizmine başlamış olmasının da bir avantaj olabileceğini aktaran Karaca, ilk etapta gelen hasta sayısının az olmasına karşın Hindistan gibi sağlık turizminde alternatif görünen diğer ülkelerin önüne geçmesini sağlayacağını kaydetti.

Kamu desteği gelmezse 3 ay sonra konkordatolar başlar

İstanbul’da ki özel hastanelerin pandemi hastalarının yüzde 40’nın tedavisini yaptığını ve olası ilave yoğun bakım yataklarının yüzde 80’inin özel hastanelerin elinde olduğunu kaydeden Reşat Bahat, ancak buna karşın özel hastanelerin pandemi sürecinde gelirlerinin önemli bir kısmını kaybettiğini söyledi. Destek verilmezse 3 ay sonra sektörde konkordatoların başlayacağını Türkiye’nin yetişmiş sağlık çalışanlarının ise yurtdışına kaptırabileceğini söyledi. Almanya’nın bu süreçte özel hastanelere ciddi yatırım yaptığını dolayısıyla bu anlamda Türkiye için ciddi rakip hale gelebileceğine vurgu yapan Bahat 6 alanda bekledikleri destekleri şöyle açıkladı:” Almanya boş yatak başına 600, yoğun bakım yatağı başına ise 50 bin Euro destek verdi. Bize de benzer yardım yapılabilir. Pandemi sürecinde çalışan doktor hemşire ve personele kamuda ödenen kadar maaş desteği sağlanmalı. Elektrik su kira ve koruyucu ekipman desteği verilmeli. SGK prim desteği yıl sonuna kadar olmalı. Borçların pandemi sürecinde faizsiz, sonrasında da uygun ve uzun vadeli yapılandırılması sağlanmalı. Sağlıkta planlama ve SGK ödemeleri adaletli olarak güncellenmeli.”