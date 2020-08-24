Ersoy: 15 milyon turist sayısını yakalarız

24 Ağustos 2020

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum" dedi.

NTV'ye konuşan Ersoy, "Tüm dünya genelini sardı salgın. Türkiye'de çok başarılı şekidel slagınla mücadele sürdürüldü. Nisan sonrasında ertık normalleşme süreci başladı. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektörü bir ivme kazanmaya başladı. Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle yoğun hava trafiği başladı. 2020 beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum. Temmuz sonuyla 6 buçuk milyon turist sayısını yakaladık. Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor" dedi.

(Kaynak: Foreks)