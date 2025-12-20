Ersoy: Antalya’da turizm ve kültürde dünya çapında bir noktaya geldik

Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesiminin açılışında konuşan Bakan Ersoy, turizmde başarının en önemli anahtarlarından birinin ulaşım olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Ersoy, yeni yol projelerinin transit trafiği şehir merkezlerinin dışına alarak sahil hattındaki yoğunluğu azalttığını ifade etti. Demirtaş Kavşağı’nda inşa edilen alt geçitle Akdeniz Sahil Yolu’nun Alanya-Gazipaşa kesiminde kesintisiz trafik akışı sağlandığını, özellikle yaz aylarında yaşanan gecikmelerin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Turizm gelirlerinde rekor artış

Ersoy, Türkiye’nin turizm gelirlerinde tarihi bir performans yakaladığını belirtti. Ocak-Eylül döneminde 50 milyar dolarlık gelir elde edildiğini açıklayan Bakan, bunun tüm zamanların 9 aylık rekoru olduğunu kaydetti. 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5,7’lik artış sağlandığını dile getiren Ersoy, yıl sonunda 64 milyar dolar hedefine ulaşılacağını söyledi. Bu başarının, ürün ve pazar çeşitliliğine dayanan uzun vadeli bir stratejinin sonucu olduğunu vurguladı.

200 ülkede tanıtım faaliyeti

Bakan Ersoy, turizm tanıtımında Türkiye’nin dünyaya örnek bir model uyguladığını ifade etti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Ersoy, potansiyel ziyaretçilere Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerinin etkin biçimde anlatıldığını söyledi.

Antik kentlerde “Geleceğe Miras” hamlesi

Konuşmasının kültür boyutunda ise Ersoy, “Geleceğe Miras” ve “Taş Tepeler” projelerinin dünya ölçeğinde arkeoloji çalışmaları olduğunu ifade etti. Aspendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerinde yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bu alanların adeta eski ihtişamına kavuşturulduğunu söyledi. Amaçlarının, ziyaretçilerin antik dönem atmosferini hissedebileceği özgün mekânlar oluşturmak olduğunu vurguladı.

Ersoy, ulaşımdan kültüre uzanan yatırımların Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek, akılcı projeler ve güçlü bakanlık iş birlikleriyle hedeflerin büyütülmeye devam edileceğini söyledi. Turizm ve kültür alanındaki bu hamlelerin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağını ifade etti.