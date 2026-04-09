Eski Datça dünya sahnesine çıkıyor: BM programına aday gösterildi

Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Eski Datça Mahallesi, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki Eski Datça Mahallesi ile Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Ziyaret Köyü uluslararası programa aday olarak belirlendi. Tarihi mimarisi, kültürel birikimi ve sürdürülebilir turizm potansiyeliyle öne çıkan Eski Datça'nın, Türkiye'yi temsil edecek önemli destinasyonlar arasında yer aldığı belirtildi.

Başvuru sürecinin, ilgili kurumların iş birliğinde Datça Turizm Danışma Bürosu tarafından yürütüldüğü, çalışmaların Datça'nın uluslararası turizm vizyonuna katkı sağlayacak şekilde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Konu ile ilgili Datça Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Datça'mızın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Eski Datça Mahallesi, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterilmiştir. Başvuru süreci, ilgili kurumlarımızın iş birliğinde Datça Turizm Danışma Büromuz tarafından yürütülmekte olup Datça'nın uluslararası turizm vizyonuna katkı sağlayacak şekilde titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.