Eurocontrol: Türkiye'nin hava trafiği her yıl yüzde 2,4 artacak

Eurocontrol tarafından yayınlanan 30 yıllık Havacılık Görünümü Raporu’nda 2050 yılı beklentilerine dair kapsamlı değerlendirmelere yer verildi. SHGM rapordan aldığı bilgileri internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, düşük trafik seviyesine sahip ülkelerdeki trafik artışının yüksek olduğu, bu duruma tek istisnanın Türkiye olduğu, ülkemizdeki yüksek trafik seviyesine rağmen yıllık %2,4 büyüme tahminine sahip olduğu, söz konusu büyüme tahmininin ise 2050 yılında günlük ilave 4660 uçuşa denk geldiği ve uçuş sayısının ikiye katlanacağı (+%109) belirtildi.

2050 yılında Ortadoğu - Avrupa uçuşlarının +%2.9 artmasıyla Ortadoğu’nun en yoğun akışa sahip bölge haline geleceği ifade edildi.

2050 yılında karbon salınımının, SAF kullanımı, filo ve operasyonel gelişmeler sayesinde 2005 yılına kıyasla %41 oranında azalmasının beklendiği öngörüldü.