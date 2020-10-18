“Eylülde Antalya’ya 1 milyon turist getirebilmek büyük başarı”

18 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Dünyada sosyal yaşamı ve ekonomileri çok olumsuz etkileyen pandemide Türkiye’nin turizmde dünyanın en büyük destinasyonu olarak kabul görmesinin Türk turizminin başarı olduğu belirtildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sezonu sona ererken DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin dünyada sosyal yaşam ve ekonomileri çok olumsuz etkilediğini, özellikle turizm sektörünün adeta kapandığını belirten Atmaca, Türkiye’nin böyle bir durumda deniz-kum-güneş üçlemesinde dünyanın en büyük destinasyonu olarak kalmasını Türk turizmi açısından büyük başarı olduğunu vurguladı.

Ekim ayının ikinci dönemi ve sezon sonuna gelmesine rağmen turizmin halen iyi gittiğini ifade eden Atmaca, “Şu anda durum sezon sonuna gelmemize rağmen iyi. Ancak önümüz karanlık. 1 Haziran’dan itibaren İngiltere pazarı iyi gidiyordu. Ancak İngiltere’nin aldığı karantina kararı, pazarın kapanmasına yol açtı. Ukrayna pazarı ise iyi gidiyor” dedi.

“Sezonu uzatmak için turizmi cazip hale getirmeye çalışıyoruz”

Turizmde sezon sonu olması nedeniyle otellerin yavaş yavaş kapanmaya başladığına dikkat çeken Atmaca, “Sezonu uzatmak için turizmi cazip hale getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Pandemi sürecinde eylül ayında Antalya’ya 1 milyon turist getirebilmenin büyük bir başarı olduğu değerlendirmesini yapan Atmaca, şöyle devam etti: “Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerle turist daha fazla güven duyduğu ülkemize geliyor. 4 ay önce sadece kargo uçaklarının dışında hiçbir uçağın inemediği havaalanlarına yurtdışından turist getirebilmek başarıdır. Haziran başına kadar Türkiye’de otellerin tamamı kapalıyken 1 Haziran’da ‘yeni normalleşme’ ile turizm sektöründe hareketlilik arttı.”

Atmaca, “Dünyada en büyük destinasyon olarak kalabilmek önemli. Ama 2020 turizminde konuşulması gereken, ne gelen turist sayısı ne de kişi başı gelir olmalı. Böyle bir dönemde turizm yapabilmek başarı” dedi.