Fiyat artışları yerli turisti engellemedi

Selenay YAĞCI

Kısıtlamaların kalkması, aşılanmanın artmasıyla birlikte, Kurban Bayramı tatili bu yıl hareketli geçecek. Otellerde yüzde 100, çadırlarda yüzde 90, uçak biletlerinde yüzde 150’ye varan fiyat artışı tatilcileri vazgeçirmedi. Bayramda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat etmesi ve 10 milyar TL’lik ekonomi yaratması bekleniyor. Villalardan teknelere, çadır kamplarından butik otellere birçok konaklama tesisi şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Turizmciler, çoğunlukla Marmara'da tatil yapan yerli turistin ilgisinin musilaj sebebiyle Güney Ege'ye kaydığını belirtiyor.

Bayram biletleri tükenmek üzere

Kurban Bayramı için satın alınan biletlerde geçen yıla göre yüzde 200’ü geçen artış olduğunu söyleyen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, biletlerin hızla tükendiğini belirtti. Kurban Bayramı için Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil bölgelerine yönelik bilet fiyatlarında yüzde 150’yi geçen artış yaşanıyor. Obilet Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, “Geçen yıla oranla bu yıl bayram öncesi bilet satışlarında yüzde 50,26’lık artış görüyoruz. Obilet.com’da 5 TL'den başlayan, çoğunluğu 100-150 TL bandında yoğunlaşan otobüs bileti bulmak da mümkün. Temmuz ayında satışların daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

2019 yılı rakamlarının yakalanabilecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, insanların pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan son derece bunaldığını ve seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılma kararı alınmasıyla birlikte iç turizmde ciddi hareketlenme yaşandığını vurguladı. Özellikle temmuz ayında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de bu hareketlenmeye ivme kattığını söyleyen Bağlıkaya, “Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 gün sürdü. Dolayısıyla ciddi bir turizm hareketliliği yaşanmamıştı. Bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması yanında tatile olan özlemin artması ve aşılanma sürecinin hızlanması, iç turizmde temmuz ayı taleplerinin katlanmasına yol açtı. İç pazarda talebin yüksek olduğu bir yıl yaşanabilir. Üyelerimiz, iç pazarda 2019 yılı rakamlarının yakalanabileceğini kaydediyor. Şu anda temmuz ayı rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanıyor. Eş, dost, akraba, memleket ziyaretleri ve yazlıklarına gidenlerle birlikte yurt içinde 10 milyonu bulan seyahat hareketinin oluşmasını bekliyoruz. Buradan hareketle, 10 milyar TL’nin üzerinde ekonomik hacim oluşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

5 yıldızlı oda fiyatı bin 500 TL’den başlıyor

Bağlıkaya’nın verdiği bilgilere göre turizm acenteleri bayramda 4 gece 5 gün ile 5 gece 6 gün arasında değişen konaklama paketi sunuyor. Butik otel, mavi turlar, kültür ve yürüyüş turlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Yine pandemi döneminde öne çıkan kamp, karavan, villa kiralama gibi konaklama seçenekleri de ilgi görüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan 5 yıldızlı tesislerin gecelik oda fiyatı, ortalama bin 500 TL’den başlıyor. Ama apart, pansiyon gibi tesislerde gecelik 300 TL’den başlayan fiyatlar da bulmak mümkün. Bayram döneminde tercih ettiği destinasyonlara bakıldığında kıyı bölgelerine olan talep yüksek. Akdeniz ve Ege bölgesindeki destinasyonlar öncelikli bölgeler olarak öne çıkıyor. Ege bölgesinde; en çok Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris tercih edilirken, Akdeniz’de özellikle Kemer, Side, Belek, Lara ve Alanya bölgelerine talep yoğun. Butik tatil taleplerinde ise Alaçatı, Kaş, Datça gibi destinasyonlara ilgi görüyor.

Otellerin yüzde 98’i açık olacak

Geçen yıl bayram dönemlerinde uygulanan ve yakın zamana kadar devam eden yasaklar sonrasında talep ve satışların yüzde 100 arttığını ifade eden Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, bayramda müsait oda bulma sorunu olabileceğini söyledi. Geçen yıl Kurban Bayramı satışlarının oldukça düşük olduğunu da hatırlatan Küçükyılmaz, bu kez otellerin yüzde 98’i açık olacağını belirterek, en çok Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Marmaris’in tercih edildiğini ve kültür turlarının da en üst sırada yer aldığını ifade etti.

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, ise “Temmuz ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik talep yoğun. Geçen yıla göre daha verimli bir sezon olacağına inanıyoruz. Otellerin neredeyse tamamı temmuz ilk haftası itibari ile açılmış olacak. İzole tatil yapmak isteyen misafirlerimize sunduğumuz butik veya villa konseptli konaklamalara yönelik de talepler alıyoruz” diye konuştu.

Bayramda yurtdışı talebi de arttı

Kurban Bayramı dönemi için talepler ve rezervasyonların arttığını belirten Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller de, “Kurban Bayramı’nda 2019 rakamlarının da üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Pendemide ilk yoğun yurtdışı talepleri aldığımız dönem diyebiliriz. Bu da sektör açısından oldukça olumlu. Yurtdışında Balkanlar, İspanya, Macaristan, Amerika ve Maldivler en çok sorulan destinasyonlar olarak öne çıkıyor” dedi.

Teknelere ilgi büyük

Bayramlar diğer tatil seçeneklerinde olduğu gibi yat turizminde de en çok tercih edilen tarih oluyor. Viravira.co CEO’su Baran Yıldırım, “Bayram haftası doluluk oranı şu an yüzde 90 seviyelerinde seyrettiği için müsait tekne bulmak oldukça güç. Teknelerin genel doluluk oranı ise yüzde 70’leri aşmış durumda. Bu sezon yurtiçi talep daha fazla.En çok tercih edilen destinasyonlar yüzde 30 ile Göcek, yüzde 18 ile Fethiye ve yüzde 16 ile Bozburun. Özellikle Bozburun yurtiçi pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda oldukça popüler hale geldi. En çok tercih edilen tekne tipi yüzde 54’le gulet tipi tekneler oldu. Guleti yüzde 21’le yelkenli, yüzde 13’le katamaran ve yüzde 12’yle motoryat takip ediyor. Son dönemde katamaran sınıfı teknelere olan ilgide de ciddi artış var” diye konuştu.

Villalar yüzde 70 dolu

Villaların doluluğunun yüzde 70’i aştığını kaydeden Tatildekirala.com CEO’su Ruşen Mat, “Son dakikacı turistlerle, bu yılı yüzde 90’ın üzerinde dolulukla kapanmasını bekliyoruz. Temmuz ayı için villa ve teknelerde yer bulmak güçleşti. Özel havuzlu, geniş bahçeli ve çocuklar için oyun odasına sahip olan villalara ilgi arttı. Villalar genellikle 7 gecelik dönemler halinde kiralanıyor. En çok tercih edilen 5 bölgenin özel havuzlu 2-3 odalı villalarının ortalama haftalık fiyatları önceki yıla göre Fethiye’de yüzde 40 artışla 12 bin lira, Bodrum’da yüzde 80 artışla 18 bin liraya ulaştı. En uygun villalar ise 5 bin 500 ile Didim’de bulunuyor” dedi.

‘Bungalov oteller tercih ediliyor’

Yaz tatili için otel aramalarında ciddi artış yaşadıklarını belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Otel aramalarımızda temmuz ve ağustos ayları için her şey dahil Antalya otelleri sayfamızdan sonra en çok bungalov oteller aranmış. Pandemi sonrasında bungalov oteller büyük ilgi görmeye başladı. Ayrıca muhafazakar otel aramalarımızda da ciddi artışlar var. Muhafazakar otellerde de en çok aranan bölge Muğla ve Alanya. Otel fiyatlarında haziran ayına göre temmuz ayında yüzde 100’e geçen fiyatlarda artışlar var. Haziran sonu ya da temmuzun ilk haftası fiyatlar biraz daha makul. Otellerde fiyat artışının en çok yaşandığı tatil yöresi ise Bodrum” dedi.