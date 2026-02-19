Gözde turizm kentinde saat 20.00'den sonra alkol satışı yasaklanıyor

Hırvatistan’ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Split, hızla artan turist sayısına karşı yeni bir kısıtlama uygulamaya hazırlanıyor. Şehir yönetimi, turist kaynaklı taşkınlıkları ve kamu düzeni sorunlarını azaltmak amacıyla alkol satışına gece saatlerinde kapsamlı bir yasak getireceğini açıkladı. Yeni düzenleme, cruise yolcuları ve uluslararası turistler arasında popüler olan şehirde önemli değişikliklere yol açacak.

Turist sayısı her yıl artıyor

Pandemi sonrası dönemde Hırvatistan’a gelen turist sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Bu artıştan en çok etkilenen şehirlerden biri ise Adriyatik kıyısının en önemli turizm merkezlerinden Split oldu.

21 milyon gecelemeyle tarihi rekor

2025 yılında Split, toplam 21 milyon geceleme ile tarihi bir rekora ulaştı. Bu rakam, hem Avrupa’dan hem de ABD gibi uzak ülkelerden gelen turistleri kapsıyor.

Artan talep nedeniyle havayolu şirketleri de yeni uçuşlar başlatıyor. Delta Air Lines’ın 2026 yılında Newark ile Split arasında yeni bir direkt uçuş başlatması planlanıyor.

Gece alkol satışına kapsamlı yasak geliyor

Split Belediye Meclisi, şehirdeki bazı yoğun turistik bölgelerde alkol satışına yönelik yeni bir yasak getirme kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre:

- Alkol satışı saat 20.00 ile 06.00 arasında yasaklanacak

- Yasak, içki dükkânları, süpermarketler ve marketler dahil tüm satış noktalarını kapsayacak

- Yeni uygulama Eylül 2026’da yürürlüğe girecek

"Yerel halkın yaşam kalitesini korumak"

Split Belediye Başkanı Tomislav Šuta, yeni düzenlemenin temel amacının şehirde artan güvenlik ve yaşam kalitesi sorunlarını çözmek olduğunu açıkladı.

Şuta, turist sayısındaki artışın bazı bölgelerde ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, gerekirse yasağın şehir genelinde genişletilebileceğini söyledi.

Hırvatistan turizm stratejisini değiştiriyor

Split, uzun yıllardır eğlence ve gece hayatıyla tanınan bir turizm merkeziydi. Ancak yetkililer artık bu imajı değiştirmeyi hedefliyor.

Turizm sektörü temsilcileri, ülkenin yeni stratejisinin kültür, doğa ve aile dostu turizme odaklandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu değişim, sürdürülebilir turizm modeline geçişin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Cruise ve uluslararası turistleri etkileyecek

Split, Adriyatik kıyısının en önemli cruise limanlarından biri olarak her yıl yüz binlerce cruise yolcusunu ağırlıyor.

Yeni alkol yasağı, özellikle gece eğlencesi için gelen uluslararası turistlerin şehirdeki deneyimini önemli ölçüde değiştirecek.