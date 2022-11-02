GÜMTOB’un Başkanı Buğra Artıç oldu

DÜNYA (BURSA) - Gönlüferah Hotel’de düzenlenen genel kurul toplantısına GÜMTOB yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra turizm sektörünün temsilcileri ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı. Genel Kurulda yapılan seçimde Buğra Artıç, görevi Ersin Yazıcı’dan devraldı. Genel kurulda konuşan Artıç, “Sektörün çatı kuruluşu olarak, ortaya koyacağımız katma değerli projelerle bölgemizdeki turizmin daha da gelişmesi ve güçlenmesi noktasında sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar derneğimize üstün hizmetleri bulunan başkanlarımızın bizleri en iyi şekilde yönlendireceği ve projelerimize katkı sağlayacağı inancıyla yeni dönemde geçmiş dönem başkanlarımızdan oluşacak İstişare Kurulu oluşturacağız. 2022- 2023 çalışma dönemimizde geçmiş dönemlerde oluşturulan Komite çalışma gruplarımızı tek bir başlık altında toplayarak Genişletilmiş Yönetim Kurulu oluşturma düşüncesindeyiz. Dünyada yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurarak sektörümüzü geleceğe hazırlamak, gerçekleştireceğimiz lobi faaliyetleri ile üyelerimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek, daha etkin bir yapıyla üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Bursa, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir ve Yalova’yı kapsayan GÜMTOB’un 239 üyesi bulunuyor. Birlik, Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi olup, 23 delege ile temsil ediliyor.