Güral Premier Tekirova’ya iki ödül birden

Güral Premier Tekirova, World Luxury Hotel Awards tarafından “Luxury Family Beach Resort” (Lüks Aile Sahil Tesisi) ve “Luxury Family All-Inclusive Hotel” (Her Şey Dâhil Lüks Aile Oteli) olmak üzere iki ödüle birden layık görüldü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamda görüşlerine yer verilen Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, Güral Premier Hotels & Resort olarak World Luxury Hotel Awards’ı daha önce birçok kez kazandıklarını söyledi. Güral, "Ülkemiz turizmi adına böyle büyük bir ödülü yeniden kazanmış olmanın verdiği gurur, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.” dedi.