Güvenli koridor hayata geçerse Türkiye’ye de yarar

Elif KARACA

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig Türkiye’nin tatil için son derece cazip bir destinasyon olduğunu ve Almanlar için en popüler tatil destinasyonları arasında yer aldığını; 2019 yazına ilişkin verilere göre İspanya’dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke olarak kayda geçtiğini söyledi.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Fiebig, Almanya ve Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Türkiye'deki farklı tatil yöreleri için "güvenli koridor" düzenlemesi üzerinde anlaştıklarını ve tatil imkanı sağlandığını hatırlatarak, pandemide durumun izin verdiği ölçüde bu düzenlemenin bu yıl da hayata geçirilebilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Uluslararası seyahat endüstrisi açısından son bir yılın sıra dışı zorluklarla geçtiğine, gelir kayıplarının yüzde 80’leri bulduğuna dikkati çeken Fiebig, pandeminin çok sayıda tur operatörü ve seyahat acentesinin faaliyetlerini neredeyse durma noktasına getirdiğini ifade etti. Fiebig DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Aşılama süreci hızlı bir biçimde ilerler ve hızlı test yöntemlerinde kapsamlı uygulamaya geçilebilirse salgını kontrol altına almak mümkün olacak ve uluslararası seyahatlerin önü açılacak. Burada politikacılara iş düşüyor, sektörün geçmişteki işleyişine kavuşabilmesi için uygun açılma perspektiflerinin acil olarak ortaya konması lazım” dedi.

Aşıların gelişmesiyle birlikte aşı sertifikasının öneminin de arttığını belirten Fiebig, dijital aşı sertifikasının, giderek dijitalleşen bir dünyada mantıklı olacağını, böyle bir belgenin, pek çok yerde olası kontrolleri kolaylaştıracağını da dile getirdi.

“Türkiye’nin tatil için son derece cazip bir destinasyon olması ve Almanlar arasındaki popülaritesi sebebiyle tur operatörlerinin Türkiye'de tatil seçenekleri sunabilmeleri önemli. Almanya ve Türkiye geçtiğimiz yıl Türkiye'deki farklı tatil yöreleri için "güvenli koridor" düzenlemesi üzerinde anlaşmış ve tatil imkanı sağlanabilmişti. Durumun izin verdiği ölçüde bu düzenlemenin bu yıl da hayata geçirilebilmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır. İnsanlar seyahat edebilmeyi dört gözle bekliyor. Halen kısıtlı olarak alınmakta olan rezervasyonlarda Doğu Akdeniz, Türkiye ve Yunanistan şimdiden çok talep görüyor”.

2019’un yüzde 50’sine ulaşmak başarı olacaktır

Fiebig, sektörün COVID-19 öncesindeki aktivite düzeyine ne zaman geri dönebileceği beklentilerine dair sorumuzu ise, “Önümüzdeki sezonla ilgili tahmin yapmak gerçekten zor, ancak seyahat acenteleri ve tur operatörleri pazarı için 2019 cirolarının yaklaşık yüzde 50'sine ulaşabilmek bile başarı olacaktır” şeklinde yanıtladı. Almanya ile aynı şekilde görüşlerine başvurduğumuz İngiliz Seyehat Acentaları Birliği (ABTA) ise şu anda detaylı bir değerlendirme yapmalarının doğru olmayacağını ve bunun için hükümetin nisan ayı ortası gibi yapmasını bekledikleri açıklamaları görmenin doğru olacağını belirtti.