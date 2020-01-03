Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te kapılarını açtı

03 Ocak 2020

Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection otelini Dorak Holding imzasıyla Sultanahmet’te açtı. Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton adıyla Dorak Holding tarafından hayata geçirilen proje, Tarihi Yarımada içerisinde yer alan Sultanahmet’in en özel mekânlarını tek bir çatı altında topladı.

Kapadokya Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kuşadası’ndaki turizm yatırımları bulunan Dorak Holding’in hazırladığı projede toplam 17 konak bulunuyor. Asıllarına uygun olarak restore edilen bu konaklarda restoran, SPA merkezleri, kafeler hizmet veriyor.

Yerel dokunun bir parçası olarak, şehrin ruhunu yansıtmasıyla ön plana çıkan Curio Collection otelleri arasında yerini alan Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton projesinin, bölge turizmine büyük bir katkı sağlaması hedefleniyor.