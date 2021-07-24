Hangi Avrupa ülkeleri seyahat için kapıları açtı?

COVID-19 vaka sayılarında tekrar artış eğiliminin görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar yeniden gündemde. Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatler de bu çerçevede değişiklik gösteriyor. Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, “Turistik seyahatlere kapıları ilk açanlar Fransa, Avusturya, Malta, Hollanda ve Estonya oldu. Çift Biontech aşısını olan ve aşı kartını beyan edenler bu ülkelere rahatlıkla seyahat edebilecek” bilgisini verdi.



Aşı kartlarının seyahat edilen ülke gümrüklerinde beyan edilmesi halinde ülkelere giriş yapılmaya başlandığını belirten Halis Ali Çakmak, henüz aşısı eksik olanların aşı takvimlerine göre vize başvurularını da yapabileceklerini belirtti.

Çakmak, “Henüz aşı yapılmadıysa negatif COVID-19 testi sonucuyla vize başvuruları da yapılabilir. Bu esnada aşı tarihlerini planlayarak vizenizin onaylanmasının ardından turistik seyahat yapabilir. Diğer ülkelerden de olumlu haberlerin gelmesi an meselesi. Schengen vizesi olsa bile şu anda sadece vize alınan ülkeye seyahat edilebiliyor. Ancak, ülkelerin ilgili birimleriyle sürekli temas halindeyiz. Özellikle Schengen Bölgesi’ne seyahat planı yapanlar güncel gelişmeleri VFS ve Gateway vize başvuru merkezimizden anlık olarak öğrenebilir” dedi.