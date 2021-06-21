Hatay’da tarihi binaları turizme kazandırıyor

Selçuk ALTUN

Hatay’da tarihi kimliği olan binaları butik otel olarak turizmin hizmetine sunan Liwan Otel’in kurucusu ve ortağı Emine Pehlivan, dört binada konumlanan üç otel olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Pehlivan, Antakya’nın kadim kültürüne ait mimarı eserler ve gastronomi zenginliğinin, turizm alanındaki en büyük itici gücü olduğunu vurguladı.

2005 yılında satın aldı

İktisat alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra özel sektör ve bankacılıkta iş hayatına devam ettiğini, ardından Hatay Öğretmenevi’nde dört yıl yöneticilik yaparak turizm alanında deneyim sahibi olduğunu belirten Pehlivan, otelciliğe ise 2005 yılında Antakya’da tarihi bir binayı satın alarak başladıklarını anlattı. Bu binanın mimari ve kültürel önemi yüksek bir yapı olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti: “İkinci derecede tarihi bina özelliği taşıyan bu bina, satın aldığımızda çok metruk bir haldeydi. Gerekli çalışmaları yaparak otele dönüştürdük ve Hatay’ın ilk ve tek butik oteli olarak hizmete sunduk.”

2014 yılında İngiliz bir karı-kocaya ait yaklaşık 200 yıllık bir binayı da alarak otele dönüştürdüklerini söyleyen Pehlivan, bahçesinde portakal ağacı bulunan bu yapının, Antakya’nın kültürel ve tarihi dokusunu yansıtması açısından etkileyici bir atmosfere sahip olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, “Binlerce yıllık tarihi olan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan bu kentin, kendine özgü bir çekiciliği var. Kadim uygarlıkların bırakmış olduğu bir koku var havada” diye konuştu.

Her odada antika eşya var

Turizme kazandırdıkları tarihi binaların, yapıldığı dönemin sosyal ve mimarı izlerini taşıdığını belirten Emine Pehlivan, “Burada evler güneşe ve rüzgar alışına göre yapılıyor. Yüksek duvarlarla sokaktan ayrılmıştır, içerisini görmezsiniz, mahremiyeti koruyan özelliği var. Binalarımızda bu kültürel özellikleri koruyup her zaman temiz ve düzenli olma ihtiyacı hissediyoruz. Her odamızda antika eşyalarımız vardır” dedi. Şu anda tarihi özelliklere sahip binalardan oluşan 4 otelde faaliyet gösterdiklerini, bunlardan Habibi Neccar Camisi’nin karşısındaki otelin, pandemi nedeniyle bir yıldır kapalı tutulduğunu ifade eden Pehlivan, “Toplam 52 yatak kapasitesine sahibiz. Personel sayımız 18’i kadın olmak üzere toplam 30 kişi. Kadın personelle çalışma konusunda bir önceliğimiz var” dedi.