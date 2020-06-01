Havada yer kalmadı otobüsçüden itiraz geldi

01 Haziran 2020

Selenay YAĞCI

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı. Havayolları, uçuşlarına bugünden itibaren başlıyor. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı uçaklarda, yolcuların çekingen davranması beklenirken, kararın ardından bilet satışları patladı. Hatta haziranın ilk haftası birçok uçuşta yer kalmadı. Biletlerin normal bir haziran sezonuna göre yüzde 20 ucuz olması da dikkat çekiyor. Tek yön bilet fiyatı en düşük 150 lirayı görürken, en yüksek fiyat ise 389 lira oldu. Ayrıca yurtiçi uçak biletlerinde KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18›den yüzde 1'e çekilmesi de haziranda fiyatları düşürdü. Bugün için İstanbul’dan İzmir’e tek yön Pegasus 253 liraya, THY 252 liraya, AnadoluJet ise 212 liraya uçuyor. Otobüs fiyatı ise 160 lira.

Pegasus, 1-2-3 Haziran için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler planladı. Türk Haya Yolları (THY) de 1 Haziran’dan itibaren İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’den Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı seferler başlatırken, uçuşların yüzde 80’ini da doldu. Bu süreci takiben 3 Haziran’dan itibaren ise diğer şehirlere uçuş planlanıyor. THY ilk uçuşunun Ankara’ya yaparken, Pegasus ilk uçuşu için İzmir’i tercih etti. SunExpress de 1 Haziran’dan itibaren Antalya ve İzmir’den, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon, Van, Samsun ve Kayseri’ye uçacak.

Önceki hafta 65 yaş üstüne getirilen seyahat serbestliği sonrasında artışa geçen bilet satışları, yasağın kalkmasıyla daha da hareketlendi. Seyahat sitesi Enuygun.com’a göre önceki hafta otobüs bileti satışları yüzde 172, uçak bileti satışları ise yüzde 80 arttı. Yasağın kalktığı hafta ise uçak bileti aramalarında ve satışlarında yüzde 800’lük artış yaşandı. Enuygun CEO’su Çağlar Erol, uçakta en çok aratılan tarihlerin 1 Haziran, 3 Haziran ve 5 Haziran olduğunu belirterek, bu tarihler için yapılan satışların yüzde 38’inin İstanbul çıkışlı, yüzde 22’sinin ise İstanbul varışlı olduğunu kaydetti.

Havayolları mesafeye yanaşmıyor

Şehir içi ulaşımda otobüslerde bir koltuk boş bırakılıyor. Yüksek Hızlı Tren›de ise birer koltuk boş bırakılıyor ve yolcular çapraz oturarak seyahat ediyor. Ancak uçaklarda HEPA filtre olduğunu savunan şirketler, uçak içinde bir koltuk boş bırakma uygulaması yapmaya yanaşmıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan "Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? Cevap: Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır" mesajını paylaştı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane ise şunları söyledi: "HEPA filtreler uçaktaki havayı ortalama her üç dakikada bir filtre ediyor ve yüzde 60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da 1300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Bu sebeple uçaklar aslında en hijyenik ortamlar. Sosyal mesafe psikolojik olarak bir rahatlama sağlayabilir ama bizim uçaklarımız 189 koltuğa göre fiyatlandırılıyor, 120 koltuğa indiğinde ister istemez bir fiyat yükselmesi olur.”

Otobüsçülerin mesafe itirazı sürüyor

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, ‘yüzde 50 kapasite’ uygulamasının cam kenarı olarak revize edilmesi talebini yineledi. Uçak ve trenle rekabette zorluk çektiklerini anlatan Özcan, THY’nin taban fiyat olarak 340 lira koyduğunu ve Trabzon’a nerdeyse otobüs fiyatına gittiğini kaydetti. 65 yaş serbestliğiyle başlayan hareketin bugünde devam edeceğini ifade ederek, “Cuma günü İstanbul otogarından 230 otobüs çıktı” dedi.

KABİNLERE BAGAJ ALINMAYACAK İKRAMLAR PAKETLİ OLACAK



● Maske kullanmayan yolcuların havalimanlarına kabul edilmeyecek.



● Yolcular terminale binasına girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek.



● Riskli bölgelerden gelen yolcular farklı giriş ve çıkış kapılarını kullanacak.



● HES kodunu olmadan uçulamayacak.



●Dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyecek.



● Uçak içi hizmet şu aşamada paketli ürünler şeklinde olacak. Porsiyon olarak gelen ve uçağın içinde ısıtılıp misafire servis edilen yiyecekler, çay ve kahve belli bir süre olmayacak. Onun yerine kutulu içecekler, paketlenmiş sandviç türü, kraker türü yiyecekler olacak.



● En arka sağ sırada iki koltuk boş olacak. Eğer şüpheli bir durum gözlenirse, hasta olduğu tahmin edilen yolcu burada olacak.



● Sunexpress, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getirdi. Tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacak.



● Pegasus çalışanları maske ve siperlik takacak. Uçağın gideceği meydanın risk seviyesine göre tulum da giyebilirler.



● THY ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisini de kaldırdı. Uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.



Uçaklarda kabin ekibi hijyen uzmanı ekibi de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerleri ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.