Havalimanında bagaj kontrolü sadece 7 saniye sürüyor

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Dünyanın en yoğun uluslararası havalimanlarından birine ev sahipliği yapan Dubai, yaz tatili döneminde milyonlarca yolcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Artan yolcu sayısına karşı kapsamlı bir operasyon planını devreye alan Dubai Gümrüğü, geliş salonlarındaki manuel bagaj kontrollerini büyük ölçüde hızlandırarak işlem süresini yalnızca 7 saniyeye indirdi.

Temmuzun ilk yarısında 3 milyon yolcu bekleniyor

Dubai Havalimanları'nın temmuz ayının ilk yarısında yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Bu yoğunluk öncesinde Dubai Gümrüğü ile Dubai Havalimanları ve diğer stratejik ortaklar, yolcu akışını hızlandırmak ve güvenliği korumak amacıyla ortak bir operasyon planı hazırladı.

Dubai Gümrüğü, havalimanlarında 19 gelişmiş bagaj tarama sistemi ve 77 tespit ile denetim sistemi kullanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte geliş salonlarındaki manuel inceleme alanlarında bir bagajın kontrol süresi yalnızca 7 saniyeye indirildi.

Yetkililer, bu sayede yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalacağını, yolcu akışının hızlanacağını ve güvenlikten ödün verilmeden hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

Evcil hayvanlar için özel kontrol odaları geliyor

Dubai Gümrüğü, Terminal 1, Terminal 2 ve Terminal 3'te evcil hayvanlarla seyahat eden yolcular için özel kontrol odaları oluşturacağını da açıkladı.

Veteriner kontrollerinin bu alanlarda daha hızlı ve düzenli şekilde yapılması hedeflenirken, hem geliş hem de gidiş yapan yolculara daha kaliteli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Gümrüksüz alışveriş limiti hatırlatıldı

Yetkililer, yoğun tatil sezonu öncesinde yolculara Birleşik Arap Emirlikleri'nin gümrük kurallarını da hatırlattı.

Buna göre yolcular, kişisel kullanım amacı taşıyan, ticari nitelik taşımayan ve belirlenen miktarı aşmayan 3 bin BAE dirhemi (yaklaşık 817 dolar) değerindeki hediyeleri gümrük vergisi ödemeden ülkeye getirebilecek.

Belirlenen limitlerin aşılması halinde ise ilgili gümrük vergileri ve diğer yasal ücretler uygulanacak.

"Güvenlikten taviz vermiyoruz"

Dubai Gümrüğü Yolcu Operasyonları Direktörü Halid Ahmed, yaz sezonu hazırlıklarının aylar öncesinden başlatıldığını belirterek akıllı teknolojilere, operasyon altyapısına ve saha ekiplerine yatırımların sürdüğünü söyledi.

Ahmed, bagaj tarama süresinin 7 saniyeye düşürülmesinin modern sistemlerin verimliliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu hızın gümrük güvenliğinden herhangi bir taviz verilmeden sağlandığının altını çizdi.