Hazine arazisi 2 ay içinde turizme tahsis edilebilecek

25 Mayıs 2019

Canan SAKARYA

Turizmin desteklenmesine dönük olarak Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar iki ay içerisinde tahsis edilecek, yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kiraya verilemeyecek, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yapılabilecek.

Cumhurbaşkanının onaylamasının ardından yürürlüğe girecek kanuna göre; kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülenler iki ay içerisinde tahsis edilecek. Sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılabilecek, yaptırılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarılabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilecek ve bu tesisler bakanlık tarafından işletilebilecek ve işlettirilebilecek.

Yabancı bayraklı yatlar kiralanamayacak

Yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmayacak. Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Kültür ve Turizm Bakanlığı taarfından belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek. Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.

Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması ve tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarma cezası verilecek. Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması durumlarından uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere süre verilecek.

Kanun teklifindeki değişiklikler

- Verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veyaeksikliklerin tespiti halinde 8 bin 500 lira idari ceza uygulanacak.

- Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması nedeniyle verilen uyarma cezasına rağmen 19 gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma sonverilmemesi halinde 14 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

- Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 8 bin 500 lira idari para cezası verilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi vermeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

- Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası verilecek.

- Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak. Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak.

- Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine bakanlıkça 10 bin lira idari para cezası verilecek.