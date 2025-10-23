Hem içerde hem dışarda kesenin ağzını açtık

Türkiye İstatistik Kuru­mu, yılın ikinci çeyre­ğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açık­ladı.

Buna göre, bu yılın ikinci çey­reğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi, se­yahate çıktı. Seyahate çıkanla­rın bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yı­lın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak, 17 milyon 76 bi­ne geriledi. Söz konusu çeyrek­te seyahate çıkanlar, 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Orta­lama geceleme sayısı, 5,8 oldu.

Harcamalar %13,4 arttı

Yerli turistlerin yurt için­de yaptıkları seyahat harca­malarının tutarı, söz konu­su dönemde yüzde 13,4 arta­rak, 116 milyar 933 milyon 487 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların, 99 milyar 655 milyon 181 bin lirayla yüzde 85,2’sini kişisel harcamalar, 17 milyar 278 milyon 306 bin li­rayla yüzde 14,8’ini ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Se­yahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 lira ola­rak kayıtlara geçti. İkinci çey­rekte toplam seyahat harca­malarında en fazla payın yüzde 30,1 ile yeme-içme, yüzde 25,8 ile ulaştırma ve yüzde 15,7 ile konaklamada olduğu görüldü. Harcama türlerinin geçen yı­lın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ye­me-içmede yüzde 3,1, ulaştır­mada yüzde 7,1 ve konaklamada yüzde 26,2 artış oldu.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Nisan-haziran döneminde, “yakınları ziyaret” amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüz­de 32,2 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 3 ile “sağlık” izledi. Bu dönemde, seyahate çıkan­lar 68 milyon 739 bin geceleme sayısıyla, en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konak­lama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 13 mil­yon 886 bin gecelemeyle “ken­di evi” yer alırken, “otel” 9 mil­yon 727 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

ABD’li turist altına düştü

Mastercard, Türkiye’ye ge­len ve Türkiye’den giden tu­ristlerin harcama eğilimlerine yönelik Turizm Trendleri Ra­poru’nun sonuçlarını yayımla­dı. Haziran, temmuz ve ağus­tos aylarını kapsayan 2024 ve 2025 yaz döneminde, bireysel yabancı kartlı ödemelerin har­cama miktarı geçen yıla göre yüzde 6, işlem adedi yüzde 9 ar­tış gösterdi. Türkiye’den yurt dışına giden turistlerin ise top­lam harcamaları 2025’te yüz­de 28 artarken, işlem adedin­deki artış yüzde 25 oldu. En çok artış temmuz ayında göz­lendi.

Araştırmaya göre, Türki­ye’de Mastercard logolu kartla­rıyla en çok harcama yapan 10 ülke Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabis­tan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviç­re, İsveç oldu. Bu ülkeler ara­sında en fazla büyüme yüzde 20 ile Avusturya’da görüldü. An­cak harcama hacminin en çok arttığı ülke ise yüzde 139 ile Türkmenistan olarak kayde­dildi. ABD’den gelen turistlerin harcamalarının geçen seneye kıyasla en çok artış gösterdiği sektör yüzde 24 ile kuyum sek­töründe kaydedildi.

Avrupa’da giyinip kuşandık

Türkiye’den yurtdışına çıkan turistlerin yaz aylarında en çok harcama yaptıkları ülkeler Yunanistan, İngiltere ve İtalya, harcamanın en çok arttığı ülke ise yüzde 119 yıllık büyümeyle Japonya oldu.

Türkiye’den giden turistlerin en çok harcama yaptıkları sektör yüzde 30 yıllık büyüme ile giyim, en fazla büyüme gözlenen sektör yüzde 79 ile sağlık olarak kaydedildi. Türkiye’den İngiltere’ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir yıllık yüzde 55’lik artışla Londra olurken, harcama artışı en fazla olan sektör yüzde 52 ile giyim sektörü olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den İtalya’ya giden turistler, yıllık yüzde 17’lik harcama artışı ile en çok Milano’da harcama yaptı. En yüksek harcama artışı yüzde 52 ile İtalya’nın Capri adasında gerçekleşirken, en çok harcama yapılan sektör giyim sektörü oldu.

Türkiye’den Fransa’ya giden turistler en çok harcamayı Paris’te gerçekleştirdi. Türkiye’den ABD’ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir New York, en çok harcama yaptıkları sektör giyim oldu.

‘Her şey dâhil’ yerine ‘yarım pansiyon’ önerisi

Avrupa’nın en büyük seyahat acentelerinin temsilcileri Antalya’nın Serik ilçesinde bir araya geldi.

Raiffeisen Touristik Group (RTK) Genel Müdürü ve Quality Travel Alliance (QTA) sözcüsü Thomas Bösl, 2025 yılının genel olarak iyi geçtiğini söylerken, Türkiye’nin kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu, 2026 sezonu erken satışların da çok iyi gittiğini ifade etti.

Bösl, turistlerin memnuniyetinin önemli olduğunu belirterek, “Özellikle Batı Avrupa’dan Türkiye’ye gönderdiğimiz turistler ülkelerine çok memnun bir şekilde dönüyor. Yalnız şunu sormak gerekiyor. Genel olarak dünyanın pahalılaşmasından dolayı bu kadar hizmet verilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani biraz daha hafif hizmet yapılabilir. Dünyada genel olarak hizmetler çok pahalılaştı. Türkiye’de de pahalılaştı. Bunu düşünmekte fayda var.

Her şey dâhil sisteminin yanında yarım pansiyon hizmet isteyenlere de verilebilir. Ama Türkiye verdiği hizmette gerçekten güçlü” dedi. Avrupa’nın hızla yaşlandığını düşünerek yeni ürünlerin piyasaya sunulması gerektiğini ifade eden Bösl, Türkiye’nin bu konuda güçlü olduğunu, yaşlıların istediği konseptlerin Türkiye›de bulunduğunu kaydetti. Bösl, Batı Avrupa’da 3 bin 900 seyahat acentesinin sahibi olduklarını ve 2025 yılında 6 milyar euro ciro yaptıkları bilgisini verdi.

Turizmci Hüseyin Baraner de dünyada yaşanan zorluklara bakıldığında Türk turizminin başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyerek, “Aralık sonu itibarıyla Türkiye genelinde turist sayısının 56 ile 60 milyon rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Bunlar çok büyük ve zor rakamlar. Türkiye için bu büyük bir başarıdır. Türk yatırımcılar, turizm için çok büyük çaba gösterdi” ifadelerini kullandı.