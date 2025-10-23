Hem içerde hem dışarda kesenin ağzını açtık
TÜİK verilerine göre, yerli turistlerin, nisan-haziran döneminde yurt içi seyahat harcamaları, geçen yıla göre %13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin lira oldu. Mastercard’ın harcama eğilimleri araştırması da 2024 ve 2025 yaz döneminde, bireysel yabancı kartlı ödemelerin harcama miktarının geçen yıla göre %6, işlem adedinin ise %9 arttığını gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.
Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi, seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak, 17 milyon 76 bine geriledi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı, 5,8 oldu.
Harcamalar %13,4 arttı
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 13,4 artarak, 116 milyar 933 milyon 487 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların, 99 milyar 655 milyon 181 bin lirayla yüzde 85,2’sini kişisel harcamalar, 17 milyar 278 milyon 306 bin lirayla yüzde 14,8’ini ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 lira olarak kayıtlara geçti. İkinci çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 30,1 ile yeme-içme, yüzde 25,8 ile ulaştırma ve yüzde 15,7 ile konaklamada olduğu görüldü. Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 3,1, ulaştırmada yüzde 7,1 ve konaklamada yüzde 26,2 artış oldu.
Yakınları ziyaret ilk sırada
Nisan-haziran döneminde, “yakınları ziyaret” amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,2 ile “gezi, eğlence, tatil” ve yüzde 3 ile “sağlık” izledi. Bu dönemde, seyahate çıkanlar 68 milyon 739 bin geceleme sayısıyla, en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 13 milyon 886 bin gecelemeyle “kendi evi” yer alırken, “otel” 9 milyon 727 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.
ABD’li turist altına düştü
Mastercard, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden turistlerin harcama eğilimlerine yönelik Turizm Trendleri Raporu’nun sonuçlarını yayımladı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2024 ve 2025 yaz döneminde, bireysel yabancı kartlı ödemelerin harcama miktarı geçen yıla göre yüzde 6, işlem adedi yüzde 9 artış gösterdi. Türkiye’den yurt dışına giden turistlerin ise toplam harcamaları 2025’te yüzde 28 artarken, işlem adedindeki artış yüzde 25 oldu. En çok artış temmuz ayında gözlendi.
Araştırmaya göre, Türkiye’de Mastercard logolu kartlarıyla en çok harcama yapan 10 ülke Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviçre, İsveç oldu. Bu ülkeler arasında en fazla büyüme yüzde 20 ile Avusturya’da görüldü. Ancak harcama hacminin en çok arttığı ülke ise yüzde 139 ile Türkmenistan olarak kaydedildi. ABD’den gelen turistlerin harcamalarının geçen seneye kıyasla en çok artış gösterdiği sektör yüzde 24 ile kuyum sektöründe kaydedildi.
Avrupa’da giyinip kuşandık
Türkiye’den yurtdışına çıkan turistlerin yaz aylarında en çok harcama yaptıkları ülkeler Yunanistan, İngiltere ve İtalya, harcamanın en çok arttığı ülke ise yüzde 119 yıllık büyümeyle Japonya oldu.
Türkiye’den giden turistlerin en çok harcama yaptıkları sektör yüzde 30 yıllık büyüme ile giyim, en fazla büyüme gözlenen sektör yüzde 79 ile sağlık olarak kaydedildi. Türkiye’den İngiltere’ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir yıllık yüzde 55’lik artışla Londra olurken, harcama artışı en fazla olan sektör yüzde 52 ile giyim sektörü olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den İtalya’ya giden turistler, yıllık yüzde 17’lik harcama artışı ile en çok Milano’da harcama yaptı. En yüksek harcama artışı yüzde 52 ile İtalya’nın Capri adasında gerçekleşirken, en çok harcama yapılan sektör giyim sektörü oldu.
Türkiye’den Fransa’ya giden turistler en çok harcamayı Paris’te gerçekleştirdi. Türkiye’den ABD’ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir New York, en çok harcama yaptıkları sektör giyim oldu.
‘Her şey dâhil’ yerine ‘yarım pansiyon’ önerisi
Avrupa’nın en büyük seyahat acentelerinin temsilcileri Antalya’nın Serik ilçesinde bir araya geldi.
Raiffeisen Touristik Group (RTK) Genel Müdürü ve Quality Travel Alliance (QTA) sözcüsü Thomas Bösl, 2025 yılının genel olarak iyi geçtiğini söylerken, Türkiye’nin kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu, 2026 sezonu erken satışların da çok iyi gittiğini ifade etti.
Bösl, turistlerin memnuniyetinin önemli olduğunu belirterek, “Özellikle Batı Avrupa’dan Türkiye’ye gönderdiğimiz turistler ülkelerine çok memnun bir şekilde dönüyor. Yalnız şunu sormak gerekiyor. Genel olarak dünyanın pahalılaşmasından dolayı bu kadar hizmet verilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani biraz daha hafif hizmet yapılabilir. Dünyada genel olarak hizmetler çok pahalılaştı. Türkiye’de de pahalılaştı. Bunu düşünmekte fayda var.
Her şey dâhil sisteminin yanında yarım pansiyon hizmet isteyenlere de verilebilir. Ama Türkiye verdiği hizmette gerçekten güçlü” dedi. Avrupa’nın hızla yaşlandığını düşünerek yeni ürünlerin piyasaya sunulması gerektiğini ifade eden Bösl, Türkiye’nin bu konuda güçlü olduğunu, yaşlıların istediği konseptlerin Türkiye›de bulunduğunu kaydetti. Bösl, Batı Avrupa’da 3 bin 900 seyahat acentesinin sahibi olduklarını ve 2025 yılında 6 milyar euro ciro yaptıkları bilgisini verdi.
Turizmci Hüseyin Baraner de dünyada yaşanan zorluklara bakıldığında Türk turizminin başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyerek, “Aralık sonu itibarıyla Türkiye genelinde turist sayısının 56 ile 60 milyon rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Bunlar çok büyük ve zor rakamlar. Türkiye için bu büyük bir başarıdır. Türk yatırımcılar, turizm için çok büyük çaba gösterdi” ifadelerini kullandı.