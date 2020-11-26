Hilton, Türkiye'de portföyüne eklediği otel sayısını 10’a çıkardı

Hilton, Hampton by Hilton’a eklenen üç yeni tesisle 2020 yılında Türkiye genelinde portföyüne eklediği otel sayısını 10’a çıkardı.

Konuya ilişkin otelden yapılan açıklamaya göre Hilton, imzalanan üç yeni anlaşmayla Hampton by Hilton Denizli Güney, Hampton by Hilton İstanbul Unkapanı ve Hampton by Hilton İstanbul Sirkeci tesislerini portföyüne ekledi.

Daha önce eklenen Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Istanbul’un Arnavutköy ilçesindeki tesislerle birlikte, Hilton bu yıl portföyüne beş yeni Hampton by Hilton eklemiş oldu. İmzalanan yeni anlaşmalarla ile bu yıl onaylanan proje sayısı toplamda 10'a ulaşan Hilton, Türkiye'deki portföyüne bin 400'ün üzerinde yeni oda kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilton EMEA Bölgesi İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Fitzgibbon, "2020 yılında sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'deki portföyümüzü genişleterek önemli bir büyüme ivmesi kazandık. Pazardaki otel sahipleri yeni projeler geliştirirken markalarımıza sınıfının en iyisi olarak bakmaya devam ediyor. Bu 3 yeni anlaşma bizi Türkiye’deki faaliyette ya da geliştirilmekte olan toplam 100 otellik dönüm noktamıza daha da yakınlaştırdı. Bu hedefimize ulaştığımızda toplam 100 otelin 20’den fazlası Hampton By Hilton olacak.” dedi.