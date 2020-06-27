Hollanda Başbakanı: "Türkiye'ye gitmek akıllıca değil"

27 Haziran 2020

Türkiye turizm pazarının önemli tur operatörlerinden biri olan Corendon, seyahat kasıtlamaları kalksa da kalkmasa da 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye turist göndermeye başlayacaklarını açıkladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bunu sorumsuzluk diye değerlendirerek, "Türkiye'ye gitmek akıllıca değil" dedi.

Corendon'dan yapılan yazılı açıklamada, müşterilerinin büyük çoğunluğunun, hükümetin olumsuz seyahat tavsiyelerine rağmen, hâlâ yaz tatilinde Türkiye'ye gitmek istediklerini bildirdi. Açıklamada, Türk makamlarıyla yapılan görüşmeler sonunda, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına başlama kararı alındığı kaydedildi.

Ücretsiz test sunulacak

Şirket, Türkiye'ye giden tatilcilere, ülkeden ayrılamdan bir gün önce ya da dönüş uçuşundan hemen sonra ücretsiz korona testi hizmeti sunulacağını da vurguladı. Corendon, tatil sırasında olası bir kısıtlama durumunda, müşterilerini Hollanda'ya ücretsiz ücretsiz geri getireceğini belirtti. Açıklamada, test sonuçları negatifse, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulanamayacağı öne sürüldü.

Hollanda hükümeti'nden tepki

Corendon'un bu açıklaması, Hollanda hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı. Halk Sağlığı Bakanlığı, "test sonucu negatif çıkan tatilcilerin, zorunlu karantinaya tabi tutulmayacağı" açıklamasını, "hayretle karşıladıklarını" bildirdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Corendon'un yeniden Türkiye'ye tatil uçuşlarına başlamasının akıllıca olmadığını söyledi. Rutte, Corendon testlerinin sınırlı olduğunu ve seyahat organizasyonunun da bununla ilgili olmadığını belirterek, bu nedenle yanlış sonuçlar alma riski bulunduğunu vurguladı. Rutte tur operatörünün davranışını sorumsuzluk olarak değerlendirdi.