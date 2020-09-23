IATA: Her yolcuya COVID-19 testi yapılsın

23 Eylül 2020

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolu ile seyahak edecek her yolcunun uçağa binmeden önce koronavirüs testi yapılmasını istedi. IATA yaptığı açıklamada, "Karantina tedbirlerine alternatif olarak uzaklar kalkmadan önce tüm yolculara uygulanacak hızlı, güvenilik, kolay uygulanabilir ve sistematik COVID-1 aşısı geliştirilmesi ve uygulanması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

IATA, bu yıl uluslararası uçuşların 2019'a göre yüzde 92 azaldığını da not etti.