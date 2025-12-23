İDO 2026 kış tarifesini satışa açtı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2026 kış tarifesiyle İstanbul’dan Yalova, Bursa, Bandırma ve Armutlu gibi noktalara deniz yoluyla erişimi güçlendiriyor. Yolcu talepleri ve pazar analizleri doğrultusunda planlanan seferler, kış aylarında da konforlu ulaşımı ön plana çıkarıyor.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, kış tarifesinin güvenli, ekonomik ve erişilebilir bir ulaşım anlayışıyla hazırlandığını belirterek, Marmara genelindeki hatlarda sefer sıklığının talebe göre düzenlendiğini vurguladı.

Yenikapı ve Pendik’ten gün boyu sefer

Yenikapı–Yalova hattında her gün iki saatte bir sefer yapılırken, Pendik–Yalova hattında saat başı karşılıklı seferler düzenleniyor. Pendik’ten Yalova’ya yolculuk 45 dakika, Yenikapı’dan ise 1 saat 15 dakika sürüyor.

Güney Marmara ve Ege’ye kolay bağlantı

Yenikapı–Bandırma ve Yenikapı–Bursa (Güzelyalı) hatları, iş ve hafta sonu seyahatlerinde yoğun talep görüyor. Yalova üzerinden Balıkesir, Bursa ve Ege’nin turistik merkezlerine de aktarmalı ulaşım sağlanıyor.

Eskihisar-Topçular’da 24 saat hizmet

Eskihisar–Topçular hattında 16 gemiyle haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz araçlı taşımacılık sunuluyor. Gece seferlerine özel kampanyalar ve “İDO Arabalı” uygulamasıyla avantajlı geçişler sağlanıyor.

Esnek bilet, güvenli yolculuk

Esneklik Hizmeti sayesinde yolcular, aynı gün içinde sefer değişikliğini ücretsiz yapabiliyor. Taksitli ödeme seçeneği ise aileler için bütçe kolaylığı sunuyor.

Gemi içi yeme-içme alanları, engelli ve yaşlı yolculara yönelik hizmetler ile merkezi terminallerdeki sosyal alanlar, deniz yolculuğunu kış aylarında da cazip hale getiriyor.