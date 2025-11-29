İDO, Yunan Adaları seferlerinde yüzde 20 pazar payına ulaştı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2024’te yeniden başlattığı Yunan Adaları seferlerinde ikinci yılında önemli bir başarıya imza attı. Şirket, 2025 sezonunda 6 ay boyunca 6 deniz otobüsü ve 5 farklı rotayla toplam 220 bin yolcu taşıyarak pazarda yüzde 20 paya ulaştı.

En yoğun hatlar Samos ve Leros

Sezon boyunca en çok tercih edilen rotalar Kuşadası-Samos (60 bin) ve Seferihisar-Samos (65 bin) oldu. Bodrum Turgutreis-Leros hattında 40 bin, Dikili-Midilli hattında 30 bin, Fethiye-Rodos hattında 20 bin, Ayvalık-Midilli hattında ise 5 bin yolcu taşındı.

(İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan)

"Yeni rotaların fizibilite çalışmaları tamamlandı"

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yalnızca altı deniz otobüsüyle ulaşılan bu rakamların önemli bir başarı olduğunu belirterek, henüz sefer yapılmayan hatlarda da talebin yüksek olduğuna dikkat çekti. Orhan, 2026 sezonu için yeni rotalar üzerinde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Esnek bilet, bilet iptal sigortası, e-sim...

İDO, yeni sezonda erken rezervasyon, esnek bilet, bilet iptal sigortası, e-sim ve paket tatil gibi ek hizmetlerle yolculara daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şirket ayrıca mevcut hatlarda kapasite artışı ve yeni seferlerle Ege turizmine katkıyı büyütmeyi planlıyor.