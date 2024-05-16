İki asırlık konak gastronomi durağına dönüştürülüyor

Osmanlı'nın son yüz yılına tanıklık eden, bölgenin en nadide, tescilli sivil mimari örneklerinden olan ve Merhum Edirne Valisi Fahri Yücel döneminde (2000-2004) restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne Barosu'na tahsis edilen konak, şehrin gastronomi turizmine katkı sağlayacak.

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, göreve geldiği günden bu yana tahsisli binanın yeniden ihyası için çaba sarf ettiklerini belirtti ve ekledi: "Konağın rölöve projesinin çizimi tamamlandı. Anıtlar Kurulu'nun onayından da geçti. Bundan sonra restorasyon projesiyle devam edecek. Sonrasında da tamirat fonksiyon verme kısımlarına geçeceğiz." dedi.

Konak, kentin gastronomi turizmine katkıda bulunacak

Karakoç, 200 yıllık konağın restorasyonunun tamamlanmasının ardından Edirne turizmine hizmet edeceğini bildirdi. Kentin gastronomi turizmi açısından zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade eden Karakoç, "Edirne'de ciğer ve köfte ustalarımız var, turistlere çok kaliteli hizmet sunuyorlar. Biz köfte ve ciğer değil de Baro Konağı'nda saray ve Balkan lezzetlerini sunmak istiyoruz. Kente bu konuda çalışmalar yapılıyor zaten. Kentin gastronomi turizmine katkıda bulunmak bizleri de çok mutlu edecek." diye konuştu.

Konağın restorasyonunda emekleri olan Vali Sezer'e teşekkür eden Karakoç, Baro Konağı'nı sadece bir mekan veya bir bina olarak değil, Edirne'nin tarihine şahitlik etmiş en önemli eserlerinden biri olarak gördüklerini sözlerine ekledi.