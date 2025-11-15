İngiliz havayolu şirketi Blue Islands: Tüm uçuşlar iptal

Birleşik Krallık'a bağlı Manş Adaları merkezli havayolu şirketi Blue Islands, 14 Kasım 2025 itibarıyla faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Jersey ve Guernsey’den İngiltere’nin yedi farklı havalimanına uçuşlar gerçekleştiren şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda tüm uçuşların iptal edildiğini ve yolcuların “alternatif bir düzenleme yapmadıkça havalimanına gitmemeleri” gerektiğini bildirdi.

Blue Islands’ın son uçağı 14 Kasım Cuma günü saat 19.40’ta Jersey’e indi. Bu ani kapanış nedeniyle yaklaşık 100 çalışanın işsiz kalacağı, mevcut rezervasyon sahiplerinin ise seyahat planlarını yeniden düzenlemek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Doğrudan Blue Islands üzerinden rezervasyon yapan yolcuların bankalarıyla iletişime geçmeleri, seyahat acenteleri üzerinden bilet alanların ise acentelerine başvurmaları istendi. Şirketin kod paylaşımı yaptığı Aurigny üzerinden alınan, ancak Blue Islands tarafından işletilen uçuşlar için yolcuların Aurigny ile iletişime geçmesi gerektiği duyuruldu.

7 milyon sterlin borcu olduğu ortaya çıktı

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), tüm yolculara “Blue Islands uçuşları tamamen iptal edildi, havalimanına gitmeyin” çağrısını yineledi ve güncel bilgilerin CAA’nın sitesinden takip edilmesini istedi.

Blue Islands; Bristol, East Midlands, Leeds Bradford, Southampton, Newcastle ve Norwich gibi noktalara sezonluk uçuşlar düzenliyordu. Ayrıca Jersey–Guernsey arasında ada içi uçuşlar ve Paris ile Belçika’ya uluslararası seferler yapıyordu.

Covid döneminde hükümetten 8,5 milyon sterlin kredi alan şirketin, bu yılın Ağustos ayında hâlâ 7 milyon sterlin borcu olduğu ortaya çıkmıştı.