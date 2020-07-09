İngiliz turiste ‘koridor’ açıldı

09 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Türkiye’nin tanıtım reklamları işe yaradı, İngiliz turist için tarih müjdesi geldi. TÜRSAB TV’nin ‘Turizme Global Bakış’ programına konuk olan İngiltere- Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, 10 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin yeşil koridora dahil edileceğini dile getirerek, “1 Ağustos’tan itibaren İngiliz tur operatörleri Türkiye pazarına ciddi bir şekilde giriş yapacak” dedi.

İngiliz operatörlerin ve charter firmalarının Türkiye için planlarını yapmaya başladıklarını kaydeden Sertoğlu, “THY, Dalaman için uçuşları haftada 6 güne, Antalya için ise günlük uçuşlara çevirdi. Akdeniz çanağında konu ile ilgili en hassas davranan ülke de biziz. Bunu tanıtımlarımızda ve reklamlarımızda duyuruyoruz” diye konuştu.

“İngiltere ilgisi olumlu etki yaratır”

İngiltere’nin Türkiye’ye olan ilgisinin başta İskandinav ülkeleri olmak üzere olumlu etkiler yaratabileceğine değinen Sertoğlu, sezonun kasım ayına kadar uzamasının mümkün olduğuna vurgu yaparak; “Taşıyıcılar bu işi uzatırlarsa iş yükselir. Bu uzama biraz da low-cost havayollarının arz talep meselesine bağlı. Sektördeki oyuncularımız, İngiltere’nin diğer şehirlerinden Türkiye’ye uçuş konulmasıyla ilgili olarak temas kurmaları yönünde bir öneride bulunabilirim. THY buradan dolu çıkıyor fakat gelişleri ters bacak olduğu için nispeten boş oluyor” şeklinde konuştu. AB üzerinden İspanya’nın tatil için teşvik edilmesini de ele alan Sertoğlu, “İngilizlerin İspanya tercihi daha ziyade ekonomik. 19-29 pound’lar ile biletler var ve bu rakamlar Türkiye için mümkün değil” dedi.

Manchester’dan Dalaman’a

Programa Londra’dan bağlanan VOA Muhabiri Barış Çimen, İngiliz turistin Türkiye’ye olan bakış açısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çimen, “16 Temmuz’dan sonra British Air Base gibi büyük havayolu şirketleri seferlerine başlayacak. Easyjet de 1 Ağustos’tan itibaren yine aktif olarak operasyonlarını Manchester şehri üzerinden Dalaman merkezli olarak sürdürecek. Jet2 da 16 Temmuz’dan sonra Türkiye uçuşlarına başlayacak” diye konuştu.

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, “Bölgemiz pandemi sürecini çok iyi geçirdi ve kendini korudu. Otellerimiz de çok kısa sürede sertifikasyonlarını tamamladılar. İngiliz pazarının hareketlenmesi ile beraber otellerimiz de açılmaya başladı. Eylül-ekim dönemine uzamayı planlıyoruz. Pandemi süresince tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde hareket ettik” dedi.

Dışişleri Bakanı İngiltere’ye gitti



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Domonic Raab ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde serbest ticaret anlaşması, turizm, ikili ve bölgesel konular ile COVID-19 ile mücadelenin ele alınması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu ve Raab, görüşme öncesi basın mensuplarına poz verdi. Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğü ifade edildi.



Büyükelçi ‘güvenli turizm’ mesajı verdi



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, salgın sürecinde Türkiye'nin tedbirleri çok sıkı uyguladığını belirterek "Britanyalı turistler için Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil yeri olmaya devam edeceğini umuyorum" dedi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, kendisinin de katıldığı Türkiye’nin COVID-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı etkinliği ilişkin izlenimlerini açıkladı. Chilcott, şunları aktardı: “Türkiye’nin bugüne kadar virüsün kontrol altında tutulmasında göstermiş olduğu başarıyı dikkate alarak ve ‘Güvenli Turizm Sertifikalandırma Programı’nın ne kadar titiz uygulandığını gördükten sonra Türkiye’ye seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyemizi kaldırdık. Birleşik Krallık hükümetinin bu son kararının ardından Britanyalı turistler için Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil yeri olmaya devam edeceğini umuyorum”

Anadolu'daki turizm acenteleri destek bekliyor



Seyahat acenteleri COVID-19 salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli adımlar bekliyor. Kapadokya Bölgesi’nde şu anda yaklaşık 400 civarında, Türkiye genelinde ise 12 bin civarında seyahat acentesi olduğunu ifade eden Rock City Turizm ve Seyahat Acentesi Sahibi ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu önceki dönem başkanı Coşkun Kırtıl, “Adım atılmazsa, Türkiye turizmini zor günler bekliyor” dedi. Kırtıl, “Devlet acentelerin elinden tutmuyor. Turizm sektörü yalnızca otellerden ibaret değil. Turizm hareketliliğini sağlayan acenteler. Kimse bu gerçeği görüp, acenteleri korumaya yönelik adım atmıyor. Salgın döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ancak, hiçbir platformda bu sıkıntılarımız dile getirilmedi. Ödemelerimiz konusunda hala sıkıntı yaşıyoruz. Sadece çalışan personele kısa çalışma ödeneği dışında hiçbir destek almıyoruz. Aylardır işyerini açmamış acentelerimiz var. Bu konuda devletin bize net bir şey söylemesi gerekiyor. Uzun vadede daha ciddi sıkıntılar bekliyor. Bu süreçte işsiz kalan nitelikle personelleri kaybedeceğiz ve işler açıldığında da tekrar nitelikli iş gücü bulamayacağız. Diğer taraftan da, en önemli sıkıntı kredi kullanımları. Ödeme zamanı geldiğinde işler açılmamış olursa pek çok firma sıkıntı yaşayacak” ifadelerini kullandı. (HİLAL SÖNMEZ)