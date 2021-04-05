İngiliz turistler Türkiye ve Yunanistan’a koşacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bugün sınırları yeniden açma planlarını belirlerken, ülkeleri risk durumlarına göre derecelendirecek “trafik ışığı” sistemini açıklaması bekleniyor.

Havayolları, İngiltere'nin sınırlarını en erken mayıs ortasından itibaren yeniden açmak için bir yol haritasını ilk açıklamasından bu yana rezervasyonlarda keskin bir artış olduğunu duyurdu.

Bu yaz seyahat kısıtlamalarının nasıl gelişeceğine dair belirsizlikler devam etse de, çevrimiçi rezervasyon platformu Skyscanner'dan gelen verilerin analizine göre, yolcular açılacağı belirtilen ülkeleri hedefliyorlar. Verilere göre her ikisi de büyük ölçüde turizme bel bağlayan Türkiye ve Yunanistan'ın 2019'a göre İngiltere'den yapılan rezervasyonlardan alacağı payın yükselmesi bekleniyor.

160 ülkenin değerlendirildiği analizde, Yunanistan’a yapılan tatil rezervasyonları 4 puan yükselerek yüzde 8.6’ya yükseldi. Yunanistan’ı yaklaşık yüzde 6’lık oranla Türkiye takip ediyor.

Düşük maliyetli havayolu Jet2, mart ayında Kıbrıs'a yapılan rezervasyonlarıda ve aşılanmış, antikoru olan veya COVID-19 testi negatif olan ziyaretçileri kabul edileceği açıklamasından sonra Yunanistan'a yapılan rezervasyonlarda artış açıkladı.