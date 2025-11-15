İrlanda pasaportu başvuruları Brexit sonrası zirveye ulaştı

Birleşik Krallık’ta yaşayan İrlanda kökenlilerin pasaport başvuruları 2024’te keskin biçimde artarak 242 bin 772’ye ulaştı. İrlanda Dışişleri Bakanlığı verilerine göre bu rakam, Brexit sonrası en yüksek başvuru seviyesi anlamına geliyor. Başvuruların yarısından fazlası Kuzey İrlanda sakinleri tarafından yapıldı.

Foreign Births Register başvuruları rekor kırdı

2024’te İngiltere’de yaşayan 23 bin 456 kişi, İrlandalı ebeveyn veya büyükanne-büyükbaba üzerinden vatandaşlık hakkı tanıyan Foreign Births Register aracılığıyla pasaport başvurusu yaptı. Bu sayı, 2016’daki Brexit referandumundan bu yana görülen en yüksek seviye olurken, 2015’te yalnızca 873 başvuru yapılmıştı.

İngiltere kaynaklı pasaport başvuruları 2019’da 244 bin 976 ile zirve yapmış, ancak pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de belirgin bir düşüş yaşanmıştı. 2024 verileri, talebin yeniden güçlendiğini ortaya koyuyor.