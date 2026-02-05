ISG Airport Otel, seyahat deneyimini ‘şehir oteli’ konforuyla buluşturuyor
Seyahatlerin konaklama durağında, dinamik ‘on-the-go’ temposuna huzurlu bir ara sunan ISG Airport Hotel'in, hareket halindeki misafirlerine konfor ve verimlilik odağında, kusursuz bir dinlenme deneyimi vaat ettiğini dile getiren Genel Müdür Mehmet Zeren, her ihtiyaca uygun konaklama alternatifleri ve kapsamlı hizmet yelpazesiyle misafirlerine standart bir otel deneyiminin ötesini sunduklarının altını çizdi.
Zeren, İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nın ivmeli büyümesine paralel olarak güçlerine güç kattıklarını bildirdi.
Zeren, “Stratejik konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla şehrin havalimanı unvanını taşıyan, 2025 yılında 48.4 milyon yolcu sayısıyla rekor kıran İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uluslararası aktarma merkezi olarak öne çıkması, havalimanı yerleşkesi içinde yer alan ISG Airport Otel’e yönelik ilgiyi de artırıyor” değerlendirmesini yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı ile sundukları bütünleşik hizmetlerle misafir memnuniyetini üst seviyeye taşıdıklarına atıfta bulunan Mehmet Zeren, özellikle aktarmalı veya kısa süreli seyahat eden yolcular için yüksek standartlarda bir konaklama imkanı sağladıklarını iletti.
Misafirlerinin yüzde 70’inin yabancı turistlerden oluştuğunu kaydeden Zeren, yüzde 30’luk yerli misafir kitlesi ile bölgeye hizmet verdiklerini vurguladı. Zeren, “İzmit, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerden gelen misafirlerin de tercih noktası olması, otelimizin bölgesel bir iş ve konaklama merkezi rolünü üstlenmesini sağlıyor” diye konuştu.
Dış cephe renovasyon çalışması ile en iyi ilk izlenim hedeflendi
Misafir deneyimi odağında hizmet ve tesis kalitesini sürekli iyileştiren ISG Airport Otel’de son olarak en iyi ilk izlenimi sağlamak amacıyla dış cephe renovasyon çalışması gerçekleştirdi. 2009 yılından bu yana otelin değişim ve gelişimine katkı sağlayan Genel Müdür Mehmet Zeren, yenileme çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı: “Misafir deneyimlerini ve hizmet kalitesini daha yukarı çekebilmek adına kendimizi yenilemeye devam ediyoruz.
Bu bağlamda 2025 yılı içerisinde suit odalar, dış cephe ve iç bahçemizde yenileme projeleri gerçekleştirdik. Self check-in/check-out kioskları projesi ise devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, hâlihazırda 3 dakikayı aşmayan resepsiyon işlem sürelerinin daha da kısaltılmasını hedefliyoruz. 2026 yılında genel lobi renovasyonu projemizi hayata geçireceğiz.”
ISG Airport Otel olarak konumları, kalite standartları ve misafir memnuniyeti göz önünde bulundurulduğunda, yıl ortalamasında yaklaşık yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyetlerinin sürdüğünü ileten Mehmet Zeren; 22 havayolu ile 55 ülkede, 39’u iç hat, 115’i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul’a bağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda artan yolcu sayısına bağlı olarak otelde kapasite artırımının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Zeren, otel hacminin büyümesinin ancak yeni terminal binası yapımıyla paralel olarak gerçekleşebileceğinin altını çizdi.
Seyahatlere değer katan deneyim
ISG Airport Otel'in konaklamayı yalnızca bir barınma hizmeti olarak değil; seyahat ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan, havalimanı deneyimiyle entegre bir konfor alanı olarak konumlandırdığını söyleyen Mehmet Zeren, "Yolculukta rahatlık beklendiği anlarda değer yaratan bir deneyim sunmayı hedefleyen ISG Airport Otel, bu yaklaşımını modernizasyon yatırımları, dijital dönüşüm projeleri ve hizmet modeliyle destekleyerek İstanbul’un en erişilebilir oteli olma vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor.
Son teknolojiyle donatılmış 220 kişilik konferans salonu, beş adet geniş toplantı odası ve farklı seçeneklerde 128 odası bulunan ISG Airport Otel, yerel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler sunan Blue Sky restoran, Sağlık Kulübü (fitness & spa), kuru temizleme ve bilgisayar kullanım olanaklarıyla hem yolcular hem de kurumsal etkinlikler için kapsamlı ve bütünleşik bir hizmet deneyimi sunuyor" dedi.