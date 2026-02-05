ISG Airport Otel, seyahat deneyimini ‘şehir oteli’ konforuyla buluşturuyor

Zeren, İstan­bul Sabiha Gökçen (ISG) Ulus­lararası Havalimanı’nın ivmeli büyümesine paralel olarak güç­lerine güç kattıklarını bildirdi.

Zeren, “Stratejik konumu ve ge­lişmiş ulaşım ağıyla şehrin hava­limanı unvanını taşıyan, 2025 yı­lında 48.4 milyon yolcu sayısıy­la rekor kıran İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ulusla­rarası aktarma merkezi olarak öne çıkması, havalimanı yerleş­kesi içinde yer alan ISG Airport Otel’e yönelik ilgiyi de artırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile sundukları bütünleşik hizmetler­le misafir memnuniyetini üst se­viyeye taşıdıklarına atıfta bulu­nan Mehmet Zeren, özellikle ak­tarmalı veya kısa süreli seyahat eden yolcular için yüksek stan­dartlarda bir konaklama imkanı sağladıklarını iletti.

Misafirleri­nin yüzde 70’inin yabancı turist­lerden oluştuğunu kaydeden Ze­ren, yüzde 30’luk yerli misafir kit­lesi ile bölgeye hizmet verdiklerini vurguladı. Zeren, “İzmit, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerden gelen misafirlerin de tercih noktası ol­ması, otelimizin bölgesel bir iş ve konaklama merkezi rolünü üst­lenmesini sağlıyor” diye konuştu.

Dış cephe renovasyon çalışması ile en iyi ilk izlenim hedeflendi

Misafir deneyimi odağında hiz­met ve tesis kalitesini sürekli iyi­leştiren ISG Airport Otel’de son olarak en iyi ilk izlenimi sağlamak amacıyla dış cephe renovasyon ça­lışması gerçekleştirdi. 2009 yılın­dan bu yana otelin değişim ve ge­lişimine katkı sağlayan Genel Müdür Mehmet Zeren, yenileme çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı: “Misafir deneyimlerini ve hizmet kalitesini daha yukarı çe­kebilmek adına kendimizi yenile­meye devam ediyoruz.

Bu bağlam­da 2025 yılı içerisinde suit odalar, dış cephe ve iç bahçemizde yenile­me projeleri gerçekleştirdik. Self check-in/check-out kioskları pro­jesi ise devam ediyor. Projenin ta­mamlanmasıyla birlikte, hâlihazır­da 3 dakikayı aşmayan resepsiyon işlem sürelerinin daha da kısaltıl­masını hedefliyoruz. 2026 yılında genel lobi renovasyonu projemizi hayata geçireceğiz.”

ISG Airport Otel olarak konum­ları, kalite standartları ve misafir memnuniyeti göz önünde bulun­durulduğunda, yıl ortalamasında yaklaşık yüzde 100 doluluk oranıy­la faaliyetlerinin sürdüğünü ileten Mehmet Zeren; 22 havayolu ile 55 ülkede, 39’u iç hat, 115’i dış hat ol­mak üzere toplam 154 destinasyo­nu İstanbul’a bağlayan İstanbul Sa­biha Gökçen Uluslararası Havali­manı’nda artan yolcu sayısına bağlı olarak otelde kapasite artırımının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Zeren, otel hacminin büyümesi­nin ancak yeni terminal binası ya­pımıyla paralel olarak gerçekleşe­bileceğinin altını çizdi.

Seyahatlere değer katan deneyim

ISG Airport Otel'in konaklamayı yalnızca bir barınma hizmeti olarak değil; seyahat ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan, havalimanı deneyimiyle entegre bir konfor alanı olarak konumlandırdığını söyleyen Mehmet Zeren, "Yolculukta rahatlık beklendiği anlarda değer yaratan bir deneyim sunmayı hedefleyen ISG Airport Otel, bu yaklaşımını modernizasyon yatırımları, dijital dönüşüm projeleri ve hizmet modeliyle destekleyerek İstanbul’un en erişilebilir oteli olma vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Son teknolojiyle donatılmış 220 kişilik konferans salonu, beş adet geniş toplantı odası ve farklı seçeneklerde 128 odası bulunan ISG Airport Otel, yerel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler sunan Blue Sky restoran, Sağlık Kulübü (fitness & spa), kuru temizleme ve bilgisayar kullanım olanaklarıyla hem yolcular hem de kurumsal etkinlikler için kapsamlı ve bütünleşik bir hizmet deneyimi sunuyor" dedi.