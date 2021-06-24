İspanya kapıyı açtı, paket tur hızlandı

Selenay YAĞCI

Turizm sektöründen iyi haberler gelmeye başladı. İspanya’nın turistlere kapılarını açmasının ardından Türk turizmciler, paket tur hazırlıklarını tamamladı. Henüz çok yeni satışa açılan turlara talebin bir hafta içinde yoğunlaşması bekleniyor. Turların fiyatları 400 Euro’dan başlarken, İspanya’da Barselona ve Madrid paketleri öne çıkıyor. İstanbul’dan İspanya’ya uçak biletleri ise bin 500 lira ila 5 bin lira arasında değişiyor. Enuygun.com verilerine göre son 10 günde İspanya uçak bileti aramaları yüzde 15 arttı.

Diğer Avrupa ülkeleri de devrede

Turizmciler, İspanya’nın dışında İtalya, Macaristan ve Yunanistan’ın da aşı kartı olanları ülkelerine kabul ettiklerini belirtti. İspanya'nın aşılanmış turistlere açıldığı haberlerinden sonra çok fazla talep ve telefon aldıklarını söyleyen Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, Türkiye’den turistleri de Çin aşısı dahil olmak üzere kabul etmeye başladıkları haberlerinden sonra uçak rezervasyonlarını alarak, tur programlarını hazırladıklarını söyledi. Macaristan kapılarının açılmasının ardından yoğun talep aldıklarını söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise, “Tatilciler haberleri sıkı takip ediyor. Macaristan haberlerinin ardından da telefon ve talep aldık. İspanya turlarımız hazır. Taleplerin yoğunlaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kurdan kaynaklı artıştan ve uçuşların az olmasından dolayı uçak biletlerinin şu anda biraz pahalı olduğunu söyleyen Onaran, paket turların avantajlı olduğunu ifade etti. Jolly Yurtdışı Direktörü Tolga Tekin, İspanya’nın 2 doz aşılanma koşuluyla vize başvurusu kabul ettiğini belirterek, “Varıştan en az 14 gün önce tam aşı olduklarını belirten COVID-19 aşı sertifikasına sahip yolcular ülkeye seyahat edebiliyor. Bizim paketlerimiz satışa açık şu anda” diye konuştu. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, İspanya’nın turistlere açılma kararının ekim-kasım aylarındaki turlara talep artışı olarak döneceğini ön gördüklerini belirtti.

Hızlı test bile yeterli

PCR testi ve aşı kartı olan Türkler, İspanya’ya seyahat edebiliyor. İspanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 7 Haziran itibarıyla, form doldurarak QR kodu almaları gerekiyor. Riskli ülkeden veya risk bölgelerinden gelen ve son varış noktası İspanya olan tüm yolcuların, İspanya'ya varıştan en fazla 48 saat önce yapılmış ve sonucu negatif olan test sunmaları gerekiyor. PT-PCR, TMA, RT-LAMP ve ANTİJEN tiplerinden herhangi birisi olabilen testler İspanyolca, İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinde yazılmalı. Aşı olan yolcular ve hastalığı son 6 ay içinde atlatanlar testlerden muaf tutulurken, kabul edilenler ise Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm aşıları.

Delta mutasyonu alarmı

Türkiye'ye 22 Haziran'da uçuşların başladığı Rusya'da Delta mutasyonu alarmı verildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, "Delta mutasyonunun Rusya’da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik. 2 Haziran’dan itibaren bu mutasyon hızla yayılarak 13 bin kişiye bulaştı" açıklamasını yaptı. Rusya’daki turizmciler ise turistleri uyarıyor: "Türkiye'ye girmek için, uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orjinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan COVID-19 PCR testi sertifikası şart ya da turistler seyahatten 14 gün önce aşı ve ya antikor varlığına dair sertifika göstermeli.” İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Delta varyantı tehlikesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Vaka sayısı yüksek ülkelerden gelenlere herhangi bir kısıtlama yok. Rusya’da vakalar arttı ama Rusya’dan uçuşlar geliyor diye neredeyse bayram havası esti. Türkiye’ye girişler çıkışlar nasıl denetlenecek açıklanmalı.”

Gözler İngiltere için 28 Haziran'a çevrildi

COVID-19 salgınından dolayı Türkiye’yi “kırmızı seyahat listesinde” tutan İngiltere için gözler 28 Haziran'da. Aşılama çalışmalarında son günlerde atağa kalkılmasının ardından Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılacağı öngörülüyor. İngiltere’de uluslararası seyahat yasaklarıyla ilgili karar kapsamında ülkeler farklı kurallar içeren ve yeşil, sarı ve kırmızı olarak adlandırılan 3 kategoriye ayrılmış durumda. Uygulamaya göre yeşil listedeki ülkelerden gelen yolcular için 10 günlük karantina zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listedeki ülkelerden gelenler için mevcut karantina kuralı devam ediyor. Kırmızı listedeki ülkelerden seyahat edenler ise İngiltere’ye vardıklarında, masraflarını kendileri karşıladığı bir otelde 10 gün karantinada kalmak zorunda. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Muğla için İngiltere’nin de önemli bir pazar olduğunun altını çizdi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Diğer büyük pazarlarımızdan da olumlu haberler gelmesini umut ediyoruz. Turizmde işler hemen 22 Haziran’dan itibaren açılacak demek değil. Defalarca dile getirdiğimiz gibi turizmin açılması için aşılamanın tamamlanması ve uluslararası uçuşların açılması öncelikli iki ana unsur şu anda” dedi.