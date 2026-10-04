İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında zirve İstanbul'un oldu. EUROCONTROL'ün 21-27 Eylül dönemine ilişkin raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1587 uçuşla Amsterdam, Paris, Frankfurt ve Londra'yı geride bıraktı.
İstanbul Havalimanı, 21-27 Eylül döneminde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında ilk sırayı aldı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) yayımladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul'u günlük ortalama 1423 uçuşla Amsterdam izledi.
Paris, Frankfurt ve Londra ilk beşte
Sıralamanın üçüncü basamağında günlük ortalama 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle yer aldı. Frankfurt 1359 uçuşla dördüncü olurken, Londra Heathrow 1324 uçuşla ilk beşi tamamladı.