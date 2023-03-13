İstanbul’a bu yıl beklenen turist sayısı ne kadar?

Tarihi Yarımada İşadamları ve Yöneticileri Derneği’nin yapmış olduğu araştırmalara göre, bu yıl gerçekleşecek olan rezervasyonların en üst düzeyde olacağı yönünde. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu II. Başkanı Okan Başusta yaptığı açıklamada; ‘’Sezon yaklaştıkça rezervasyon sayılarımız artmaktadır. Sektör olarak tüm turizm işletmelerimizle, oda sayılarımız ve araçlarımızla gelecek olan taleplere cevap vermeye hazırız.

Avrupalı turistin bu yıl tercihi İstanbul, dolayısı ile tarihi yarımada olacak’’ dedi. Başusta, tarihi yarımada İstanbul demek, İstanbul demek tarihi yarımada demektir. 8500 Yıllık geçmişi olan 3 imparatorluğa 1600 Yıl başkentlik yapmış, 2700 yıl ticaret merkezi olmuş, doğuyla batının kesiştiği bir merkez. Tarih boyunca her sokağı, her caddesi ve mahalle isimleri ile bile yaşanmışlık hikâyesi olan bir mekân.

Dikilitaşıyla, Bizans ve Mimar Sinan eseriyle, patrikhanesiyle, Bulgar demir kilisesiyle, Topkapı ve tekfur sarayı, 1000 yıl zindan olarak kullanılan anemas zindanlarıyla, kemeriyle, tarihi limanıyla Ayasofya’sıyla kapalı çarşısıyla, hisarlarıyla, sarnıçlarıyla, 6800 tescilli eser ile bu kadar küçük bir alanda toplanmış, yerin altı ve üstü tarihi eserlerle dopdolu.

Bölgemizin hak ettiği tanıtımla, tarih, kültür ve sanat turizminin dünyadaki merkezi olacağına inanmaktayım. Dubai’de 40 yıllık camiyi tarihi eser diye gezdirildiği, tarihi geçmişi ve turistlik olmayan ülkelerin karnavallar düzenlediği 11 Eylül ikiz kulelere ait molozların ambalajlanıp ziyarete açılması, İstanbul’umuzun tarihi yarımadamızın önemini anlamamızı sağlıyor. Her santimetresinin kıymetini bilmeliyiz.

Tarihi yarımada tamamen trafiğe kapatılmalı

Yarımadamızın aşamalı olacak şekilde, tamamen trafiğe kapatılması için çalışmalar yapıyoruz. Ordu Caddesi ve çevresi bulunun önemli bir etabıydı. Bölgemiz turizmi açısından çok önemli yarar sağlayacak. İlgili kurumlarımız tarafından yapılmakta olan restorasyon çalışmaları da İstanbul’un her geçen gün yıldızını parlatacak.

Deprem kaynaklı iptal yok

Ülkemizde yaşanan üzücü deprem sonucunda, yurt dışından gelen rezervasyonlarda kayda değer bir iptal yaşanmadığını belirten Başusta, ‘’İlk haftalarda az da olsa bir tedirginlik yaşanmış olsa da, gelecek rezervasyonlara etkisi olmadığını söyleyebiliriz’’ dedi.