İstanbul’un kongre yıldızı parlıyor
Geçen yıl dünya sıralamasında 40 sıra birden yükselen İstanbul’un yıldızı yeniden parlıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'un kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğini öngördüklerini kaydetti... Selenay Yağcı'nın haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.