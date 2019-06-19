ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

İstanbul’un kongre yıldızı parlıyor

Geçen yıl dünya sıralamasında 40 sıra birden yükselen İstanbul’un yıldızı yeniden parlıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'un kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğini öngördüklerini kaydetti... Selenay Yağcı'nın haberi...

İstanbul’un kongre yıldızı parlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap