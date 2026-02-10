İTO’dan İstanbul için turizm çağrısı: Oda başı gelir artırılmalı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı desteği ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 2 gün boyunca sürecek Turizm Yatırım Forumu'nda (Tourism Investment Forum-TIF 2026) konuşan, İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'un sadece bir yönüyle değil, kültür, finans, sanat gibi her yönüyle dünya turizmi için tercih edilmeye devam ettiğini söyledi.

Avdagiç, İstanbul'a bakıldığında 8 bin 500 yıllık tarihi ve doğal güzelliği ile merkez olmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda İstanbul gerçekten daha çok turisti ve yatırımı hak ediyor. Yatırımcısına da her yönüyle daha fazla kazanç sağlayacak bir potansiyel sunuyor. İTO olarak bir taraftan Turizm Geliştirme Vakfımızla, bakanlığımızla, valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle beraber aynı zamanda İstanbul'da kongre turizmini geliştirme konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla kongre turizmi anlamında İstanbul'da gelişen bir potansiyel olduğunu da ifade etmek istiyorum."

İstatistiklere bakıldığında dünyadaki metropollere göre İstanbul'daki otel fiyatlarının olması gereken seviyenin altında olduğunu dile getiren Avdagiç, "Dolayısıyla mutlaka İstanbul'u otel geliri anlamında daha yukarı çekecek hamleleri, politikaları üretme konusuna önem vermeliyiz. İstanbul'da turizm potansiyelini artırmamız gerekiyor, otel sayımızı artırmamız gerekiyor, oda sayımızı artırmamız gerekiyor ama gelen turistlerin bu odalara, İstanbul'daki otellerimize daha fazla para ödeyebileceği bir konsepti de oluşturmamız çok önemli." diye konuştu.

Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde turizm yatırımlarını değerlendirirken mutlaka oda başına geliri yukarı çekecek politikaları öncelikli olarak önümüze almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki İstanbul'da önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarda bu konu öne çıkacak. Aynı zamanda içinde olduğumuz bir kurum olan Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde sizin de ilginizi çekecek bir yatırıma başladığımızı ifade etmek istiyorum, 100 bin metrekarelik fuar alanımıza ilaveten 40 bin metrekarelik yeni bir yatırıma başladık. Burada fuar alanındaki bu yatırımdan ziyade sizle paylaşmak isteyeceğim konu, burada bir katımız 7 bin metrekare, kolonsuz, çok net bir 12-14 bin kişilik uluslararası kongre yapılabilecek bir alan oluşturuyoruz aynı zamanda."

Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışı harcamalarının arttığını anlatan Avdagiç, bu harcamaları yurt içinde tutan politikaların geliştirilmesi gerektiğini, vatandaşların turizme dair beklentilerini geliştirecek çalışmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.