İzmir, kruvaziyer turizmde eski günlerine Galataport'la dönecek

16 Ocak 2020

Nihat DELİBAŞI

Kruvaziyer turizmde altın yıllarına geri dönmek isteyen İzmir, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin öncülüğünde ve İzmir Ticaret Odası’nın desteği ile çalışmalara başladı. 2003’ten itibaren kruvaziyerlerin uğrak limanı olan ve 2012’de 286 gemi ile 553 bin yolcunun ziyaret ettiği İzmir Limanı, İstanbul Galataport Kruvaziyer Limanı’nın açılmasını bekliyor. Bu yıl İzmir Limanı’nı resmi olarak bir kruvaziyer gemisinin ziyaret edecek olması ve 2021 için yapılan rezervasyon sayısının şimdiden 21’i bulması İzmir’in umudunu daha da artırıyor.

Şehrin tüm dinamiklerinin kruvaziyerde altın çağı geri getirmek için uğraş verdiğini belirten Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Bu konuda kritik eşik Nisan 2020’de Galataport İstanbul’un faaliyete geçmesidir” dedi. Öztürk şöyle devam etti: “Zira İzmir’e gelen kruvaziyerler daha çok, İstanbul’a giden ya da İstanbul’dan çıkış yapan gemilerdir. Galataport’ta devam eden inşaat süreci sona erdi ve İzmir’in de önü açıldı.” Öztürk, bu yıl içinde resmi olarak tek bir geminin limana uğrayacağını, ancak 2021’den itibaren İzmir’in, kruvaziyer turizmin uğrak limanları arasında daha fazla yer bulacağını kaydetti.

Eski günlere dönüş sinyalleri geliyor

MSC Cruise firmasının 2021 yılı için 21 sefer yapacağını açıkladığını kaydeden Öztürk, “Yine Norwegian Pearl ve Norwegian Line isimli ABD kruvaziyer firmaları gelecek yıldan itibaren İzmir’i destinasyonlarına alacak. Dolayısıyla İzmir, kruvaziyerde eski günlerine uzak değil. Kentin tüm dinamikleri olarak birlikte çalışarak, kruvaziyerde eski parlak günlerimize geri döneceğiz” dedi.

Öte yandan, 2019’u kruvaziyersiz 1 milyon 200 bin yabancı turist ile kapatan İzmir’de, yabancı turistlere Selçuk Efes ve Bergama dışında seçenekler sunmak için çabalar yoğunlaştı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda havra ve sinagoglarla başlayan restorasyon çalışmaları tamamlanırken, İzmir Tanıtma Vakfı, yurtdışı turizm fuarlarına katılım sağlayarak kentin tanıtımına yoğunlaştı. İzmir’in inanç turizminde önemli merkezlerden biri olmasından hareket eden turizm otoriteleri ayrıca Papa Francis’in davet edileceği İnanç Turizmi Kongresi hazırlığını sürdürüyor. Turizmciler ayrıca dünyanın ünlü kruvaziyer fuarı Miami Seatrade Cruise Global’e katılarak kenti geçmişte olduğu gibi kruvaziyerde uğrak liman haline getirme çabalarını artırdı.