İzmir'den yeni 7 dış hat uçuşu

Max Kownatzki, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, bu yaz kentten Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova hatlarını eklediklerini belirtti.

İzmir'i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamaya devam ettiklerini kaydeden Kownatzki, şöyle konuştu:

"Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir'de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye'nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretlerin İzmir'in zengin tarihini, kültürel mirasını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kentte binden fazla çalışanımız bulunuyor

İzmir'e 2006 yılında geldiklerini anımsatan Kownatzki, halen sadece bu kentte binden fazla çalışanlarının olduğunun altını çizdi. Şirket olarak 3 müşteri grubunun bulunduğunu aktaran Kownatzki, "Birincisi turistik amaçlı gelen müşterilerimiz, ikincisi akraba veya arkadaş ziyareti için gelenler son olarak da iç hat uçuşlarını kullananlar. Bunların payı da şirketimiz için ilk iki başlık yüzde 90 civarında geri kalan yüzde 10 ise iç uçuşlardan geliyor. Pandemi döneminde özellikle turistik amaçlı gelen müşterilerimizde doğal olarak azalma oldu. Biz bunu iç hat ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla dengelemiş olduk. Çünkü sadece Almanya’da 4 milyon Türk yaşıyor." diye konuştu.

2023 yılında 12.6 milyon yolcu taşıdık

Kownatzki, 2023 yılının kendileri için gayet iyi geçtiğini bu dönemde 12.6 milyon yolcu taşıdıklarını vurguladı. Bu yıl için 15 milyon yolcu hedeflerinin olduğunu aktaran Kownatzki, "Türkiye'nin turizmdeki pazar büyümesini izliyoruz. Yeni dönemde 60 milyon turist hedefi var. Bizim de 15 milyon hedefimizle katkıda bulunacağız. Türkiye cazibe merkezi olarak büyük talep görüyor. Deniz turizminin yanı sıra gastronomi, tarihi mekanları var. Türkiye, Batı Avrupa açısından birinci destinasyon." şeklinde konuştu.

Her hafta İzmir'den 46 noktaya 271 dış hat uçuşu

İzmir'den 46 yere haftada 271 dış hat uçuşu gerçekleştiren SunExpress, yurt içinde de Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van'a sefer düzenliyor. 2023'te dış hatlarda 4 milyon 100 bin yolcu ağırlayan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bu hatlarda 2 milyon 300 bin yolcu SunExpress ile uçtu.